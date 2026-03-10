Equipe de France : La Coupe du monde s'envole pour lui... et il va passer son permis

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques mois avant la Coupe du monde 2026. L'équipe de France sera bien évidemment au rendez-vous et forcément, tout le monde veut être dans la liste de Didier Deschamps. Mais comme à chaque édition, il y aura des déçus. Par le passé, certains sont passés à rien d'être avec les Bleus au Mondial. Une absence relativisée par l'un d'entre eux qui en a bien profité visiblement.

Bien évidemment, tout le monde veut disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais voilà que les places sont restreintes et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. D'ici quelques semaines, Didier Deschamps donnera sa liste pour le Mondial 2026, il y aura des heureux, mais aussi des déçus. Nicolas Anelka sait d'ailleurs ce que ça fait de ne pas se faire appeler à la Coupe du monde, lui qui avait été écarté au dernier moment de l'édition 1998.

« Ce n’est pas grave, comme ça j’aurais le temps de passer mon permis » Nicolas Anelka aura donc manqué d'un rien le sacre de l'équipe de France en 1998. Mais voilà qu'à l'époque, cela ne semblait pas le chambouler plus que ça. Bien au contraire. En effet, pour Kampo en 2025, Robert Pirès avait raconté : « Nico ce qu’il a dit… (rires) Il a dit un truc que je ne peux pas oublier. Il est parti, mais tranquille. Il nous dit : « Non ce n’est pas grave, comme ça j’aurais le temps de passer mon permis » ». Robert Pirès avait lui été appelé par Aymé Jacquet à l'époque pour jouer cette Coupe du monde 1998. Mais voilà que le joueur de l'équipe de France avait douté : « Ce jour-là, c’est l’angoisse. Moi je me dis peut-être que je pars ? Oui. Bien sûr que j’étais concerné, mais dans son choix, il garde Diomède, Dugarry et moi côté gauche. Même encore aujourd’hui, je ne comprends pas. Moi, je ne jouais pas à droite. Il a pris trois même dans la même position ».