Equipe de France : «J'aurais dû laisser Anelka à la maison...» : Des années après le fiasco, Raymond Domenech se lâche sur Knysna

L'équipe de France sortait par la toute petite porte de la Coupe du monde 2010 dès la phase de poules avec aucune victoire au compteur. Mais le fiasco n'a pas pris racine dans le contexte sportif, mais plutôt l'attitude des joueurs qui décidaient de faire la grève de l'entraînement en signe de protestation de l'exclusion du groupe de Nicolas Anelka, une décision prise par la Fédération française de football qu'ils ont jugé injuste. Le sélectionneur de l'époque a mis les pieds dans la plat dans la presse étrangère.

Les faits datent de 16 ans. Depuis, l'équipe de France a su reconquérir une grande partie de son public en offrant notamment aux supporters des Bleus une deuxième étoile mondiale en 2018 avec deux autres épopées à l'Euro 2016 et au Mondial 2022. Néanmoins, au cours de la phase de poules de la Coupe du monde 2010, l'effectif entraîné par Raymond Domenech devenait la risée du monde en faisant la grève de l'entraînement en pleine compétition en raison de la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka pour des insultes mensongères qui n'ont jamais été prononcées par l'ex-attaquant de Chelsea à l'encontre du sélectionneur. Ladite grève effectuée dans le bus a fait le tour des informations mondiales comme Samir Nasri l'a déjà raconté, lui qui était en vacances à Las Vegas au même moment.

«J'ai commis des erreurs dans la composition de l'équipe. J'aurais dû laisser Anelka ou Gourcuff à la maison» Sélectionneur de l'équipe de France entre 2004 et 2010, le fiasco de Knysna en Afrique du sud ayant mis fin à son aventure, Raymond Domenech a reconnu pendant une entrevue avec la Gazzetta dello Sport à l'automne dernier qu'il aurait dû faire le choix de ne pas sélectionner Nicolas Anelka ou bien Yoann Gourcuff qui aurait été la cible d'intimidations selon certains membres des Bleus comme Anelka ou bien Franck Ribéry. Ce que les deux hommes ont déjà démenti, mais pas l'ancien joueur de l'OL et des Girondins de Bordeaux. « Ce fut un échec en termes d'organisation, de pouvoir et de responsabilité. Nous avons manqué d'intelligence individuelle et collective. J'ai commis des erreurs dans la composition de l'équipe. J'aurais dû laisser Anelka ou Gourcuff à la maison. Même si, jusqu'à la fin, tout semblait aller pour le mieux ».