16 ans après Knysna : «Il me dit...», Domenech revient sur l'affaire Anelka

Alexis Brunet

Lors de la Coupe du monde 2010, l’équipe de France n’avait pas montré un très beau visage. Les Bleus avaient été éliminés dès la phase de poules, qui a notamment été marquée par l’affaire entre Raymond Domenech et Nicolas Anelka. L’attaquant avait été accusé d’avoir insulté le sélectionneur de l’époque, mais cela ne se serait pas du tout passé comme ça à en croire l’ancien coach du FC Nantes.

Dans quelques mois débutera officiellement la Coupe du monde 2026. L’équipe de France fait partie des favoris, mais il y a seize ans les Bleus avaient vécu une expérience pour le moins compliquée lors du mondial. En Afrique du Sud, les joueurs de Raymond Domenech avaient été éliminés dès la phase de poules et l’aventure avait été marquée par le conflit entre le sélectionneur et Nicolas Anelka et par la suite l’épisode du bus à Knysna.

« Avec Anelka, on n'a aucun problème ! »



Raymond Domenech revient sur le clash avec Anelka en 2010 et tout ce qui a suivi !



📺 L’émission complète - OFFENSE #9 : RAYMOND DOMENECH NOUS DIT TOUT ! (Knysna, scandales, Zidane…) est dispo sur la chaîne ! pic.twitter.com/F4Q3gEnCvo — Offense (@OFFENSEemission) February 14, 2026

Domenech revient sur son supposé clash avec Nicolas Anelka À la mi-temps du match contre le Mexique perdu 2-0 par la France, Nicolas Anelka et Raymond Domenech avaient eu un accrochage. Cela avait fuité dans la presse et L’Équipe avait notamment révélé une phrase insultante qu’avait prononcée l’attaquant. Dans l’émission Offense, l’ancien coach du FC Nantes est revenu sur cet épisode. « Nico n’a pas voulu s’excuser et je le comprends. Parce qu’on l’accuse d’un truc qu’il n’a pas fait. » Pour remettre un peu de contexte, l’un des intervenants affirme alors : « On rappelle qu’il t’a insulté dans le vestiaire. » Ce à quoi Domenech répond : « Non ! Mais non, justement ! Il me dit : « T'as qu’à faire ton équipe de merde. » Et il n’y a rien d’autre et à ce moment-là, je lui dis : « Oui t’as raison, tu sors et tiens Dédé Gignac, échauffe-toi, c’est toi qui rentres. » Et je continue sur l’organisation. On est clair tous les deux. Il le sait, je l’ai dit, et il me l’a jamais dit comme ça. Il l’a peut-être dit derrière, quand je suis parti aux autres, parce que ces mots-là, dans le vocabulaire, on peut les entendre assez souvent. »