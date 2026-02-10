Signature de contrat : «On va le faire», Zidane a donné son accord en quelques minutes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le Real Madrid entre 2001 et 2006 en tant que joueur, Zinedine Zidane avait donc terminé sa carrière en apothéose sous la tunique du club merengue, avec laquelle il a notamment remporté une Ligue des Champions. Et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France s'est livré en interview sur les coulisses de sa signature au Real Madrid, qui s'est faite en un temps record avec Florentino Pérez.

En juin 2022, Zinedine Zidane accordait une grande interview à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, l'occasion donc pour l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France d'évoquer les étapes marquantes de sa carrière. Et son parcours en club a connu un virage décisif à l'été 2001, lorsque Zidane s'apprête à quitter la Juventus Turin pour rallier le Real Madrid, qui sera son dernier club. Dans cet entretien, il révèle notamment comment Florentino Pérez, qui était déjà le président du club merengue à cette époque, l'avait convaincu en seulement quelques minutes de signer son contrat au Real Madrid.

Un champion du monde 1998 a trouvé aussi fort que Zinedine Zidane : «C'était un magicien du football» https://t.co/9ND1N7Hv4h — le10sport (@le10sport) February 9, 2026

« Quand il dit : “On va le faire”, il le fait » « Je savais que c’était dans la tête de Florentino Pérez. Et quand il a quelque chose dans la tête, tout va très vite aussi avec lui. C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait », confie Zinedine Zidane sur la détermination du dirigeant espagnol, avec qui il a acté la négociation très rapidement alors qu'ils étaient présents à un dîner à Monaco.