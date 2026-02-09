Neymar : La fin déjà annoncée ? «Il ne pense à rien d’autre»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, Neymar a fêté ses 34 ans. Éloignée des terrains depuis plusieurs semaines après une nouvelle opération du genou, la vedette brésilienne espère toujours pouvoir participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Et en cas de non-convocation pour ce mondial, la fin pourrait rapidement être annoncée concernant l’ancienne star du PSG et du Barça.

L’avenir de Neymar est sur toutes les lèvres. Fin 2025, la vedette brésilienne était l’un des grands artisans du maintien de Santos en première division. Auteur d’une bonne fin de saison au Brésil, l’ancien numéro 10 du PSG a néanmoins joué avec une douleur au niveau du genou gauche. Résultat, Neymar a été contraint de subir une nouvelle opération sur cette zone en décembre 2025.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Neymar could RETIRE this year if he’s not called up for the World Cup. Playing and winning the World Cup is his ONLY remaining motivation in football.



Everything he’s doing, including his recovery, his work, and his sacrifice, is for one goal: making it… pic.twitter.com/vkus0HembT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 8, 2026

Neymar souhaite absolument disputer la Coupe du monde Désormais, l’ancienne star du Barça et du PSG dispute une véritable course contre la montre. En effet, Neymar souhaite absolument pouvoir être suffisamment rétabli afin de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, dont il est le meilleur buteur. Pour le moment, depuis son arrivée sur le banc de la Seleção, Carlo Ancelotti n’a jamais convoqué le milieu offensif, qui n’est pas assez en forme. « Nous devons envisager le Brésil avec ou sans Neymar. Je comprends parfaitement pourquoi Neymar suscite autant d’intérêts. Soyons clairs, nous sommes en décembre, la Coupe du monde aura lieu en juin et je sélectionnerai l’équipe en mai. Si Neymar mérite d’y être, s’il est en forme, s’il est meilleur que quelqu’un d’autre, il ira à la Coupe du monde. Point final », déclarait ainsi l’entraîneur italien.