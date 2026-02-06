«Si Neymar vient...» Un crack a voulu signer au PSG dans la foulée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2017, le PSG avait décidé de sortir le chéquier afin de s'inviter à la table des plus grands clubs européens. Le Qatar n'avait ainsi pas regardé à la dépense, réalisant alors le transfert qui est aujourd'hui encore le plus cher de l'histoire. Moyennant 222M€, Neymar est arrivé en provenance du FC Barcelone et voilà que la signature du Brésilien a été à l'origine d'un autre gros coup du PSG.

Excellent au FC Barcelone, Neymar avait pourtant décidé de s'en aller à l'été 2017. Intéressé notamment à l'idée de sortir de l'ombre de Lionel Messi et d'être le numéro 1 dans un autre club, le Brésilien avait alors cédé à l'offre XXL du PSG. Il faut dire que les Qataris avaient mis les moyens pour convaincre Neymar et se l'offrir. Ainsi, sa clause libératoire fixée à 222M€ avait été activée et il avait donc posé ses valises dans la capitale française.

Mbappé après Neymar ! Neymar a ainsi rejoint le PSG avant d'être suivi par la suite par Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait fait coup double en mettant la main sur le crack français qui était alors à l'AS Monaco. Et voilà que le recrutement de Neymar aurait énormément joué dans la venue de Mbappé. Déjà suivi à l'époque par le Real Madrid et d'autres grands clubs européens, le Français avait finalement opté pour Paris, notamment parce que le Brésilien était arrivé.