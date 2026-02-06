«Si Neymar vient...» Un crack a voulu signer au PSG dans la foulée !

A l'été 2017, le PSG avait décidé de sortir le chéquier afin de s'inviter à la table des plus grands clubs européens. Le Qatar n'avait ainsi pas regardé à la dépense, réalisant alors le transfert qui est aujourd'hui encore le plus cher de l'histoire. Moyennant 222M€, Neymar est arrivé en provenance du FC Barcelone et voilà que la signature du Brésilien a été à l'origine d'un autre gros coup du PSG.
Excellent au FC Barcelone, Neymar avait pourtant décidé de s'en aller à l'été 2017. Intéressé notamment à l'idée de sortir de l'ombre de Lionel Messi et d'être le numéro 1 dans un autre club, le Brésilien avait alors cédé à l'offre XXL du PSG. Il faut dire que les Qataris avaient mis les moyens pour convaincre Neymar et se l'offrir. Ainsi, sa clause libératoire fixée à 222M€ avait été activée et il avait donc posé ses valises dans la capitale française.
Mbappé après Neymar !
Neymar a ainsi rejoint le PSG avant d'être suivi par la suite par Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait fait coup double en mettant la main sur le crack français qui était alors à l'AS Monaco. Et voilà que le recrutement de Neymar aurait énormément joué dans la venue de Mbappé. Déjà suivi à l'époque par le Real Madrid et d'autres grands clubs européens, le Français avait finalement opté pour Paris, notamment parce que le Brésilien était arrivé.
« Moi aussi je veux faire partie de cette équipe »
C'est l'anecdote racontée par Thiago Silva, joueur et capitaine du PSG en 2017. En effet, pour les médias de la Ligue 1, le Brésilien a fait révélé l'un de ses souvenirs à propos des coulisses de l'arrivée de Kylian Mbappé à Paris, expliquant : « Je me souviens très bien du Trophée des Champions contre le Monaco de Mbappé. À la fin du match, il est venu me voir et m’a dit : "Si Neymar vient, je veux venir aussi. Tu peux en parler au président. Moi aussi je veux faire partie de cette équipe". Neymar a signé et Mbappé est arrivé ».