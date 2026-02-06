Thierry Henry a signé à l'étranger, «j'avais envie de...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Retraité depuis 2014, Thierry Henry aura connu une carrière de joueur professionnel très belle. Le champion du monde 98 avec l'équipe de France a évolué avec différents clubs, mais voilà que certains de ses choix de carrière ont été très discutés. Néanmoins, Thierry Henry avait tenu à rétablir quelques vérités.

Pour Thierry Henry, c'est en 1994 que tout a débuté au plus haut niveau. L'attaquant français s'est alors révélé sous le maillot de l'AS Monaco avant ensuite de faire sa carrière loin de la France. Ayant porté le maillot de la Juventus, d'Arsenal et du FC Barcelone, le champion du monde 98 a ensuite fini sa carrière aux Etats-Unis. En 2010, Thierry Henry a rejoint les New York Red Bulls.

Une fin de carrière aux Etats-Unis Ce choix de Thierry Henry de filer aux Etats-Unis avait d'ailleurs fait l'objet de certaines accusations. En effet, certains considéraient à l'époque que le Français voulait partir loin de l'Hexagone et fuir ainsi après ce qui venait de se passait à la Coupe du monde 2010, à Knysna. Etait-ce réellement le cas ? Pas du tout si l'on a pu en croire la version donnée par Thierry Henry, qui avait expliqué que c'était prévu depuis un moment déjà.