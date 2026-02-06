Thierry Henry a signé à l'étranger, «j'avais envie de...»

Retraité depuis 2014, Thierry Henry aura connu une carrière de joueur professionnel très belle. Le champion du monde 98 avec l'équipe de France a évolué avec différents clubs, mais voilà que certains de ses choix de carrière ont été très discutés. Néanmoins, Thierry Henry avait tenu à rétablir quelques vérités.
Pour Thierry Henry, c'est en 1994 que tout a débuté au plus haut niveau. L'attaquant français s'est alors révélé sous le maillot de l'AS Monaco avant ensuite de faire sa carrière loin de la France. Ayant porté le maillot de la Juventus, d'Arsenal et du FC Barcelone, le champion du monde 98 a ensuite fini sa carrière aux Etats-Unis. En 2010, Thierry Henry a rejoint les New York Red Bulls.
Une fin de carrière aux Etats-Unis
Ce choix de Thierry Henry de filer aux Etats-Unis avait d'ailleurs fait l'objet de certaines accusations. En effet, certains considéraient à l'époque que le Français voulait partir loin de l'Hexagone et fuir ainsi après ce qui venait de se passait à la Coupe du monde 2010, à Knysna. Etait-ce réellement le cas ? Pas du tout si l'on a pu en croire la version donnée par Thierry Henry, qui avait expliqué que c'était prévu depuis un moment déjà.
« Les gens ont interprété mon départ comme la conséquence de Knysna, mais... »
« Quand j’ai signé aux États-Unis, à l’été 2010, les gens ont interprété mon départ comme la conséquence de Knysna. Mais j’aurais dû y aller déjà un an plus tôt. On s’est dit que j’avais fui, mais pas du tout. J’avais toujours dit que je terminerais en MLS. J’avais envie de vivre à New York. J’y allais toujours en vacances depuis 1995. J’étais fan de NBA. C’est comme maintenant, je vis à Londres, et alors ? Trois de mes quatre enfants y sont nés. Ma vie professionnelle a changé là-bas. Mais j’aime la France, et je suis fier d’être français », assurait ainsi Thierry Henry dans un entretien au Parisien en 2024.