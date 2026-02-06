Accord trouvé : L’OM boucle un transfert de dernière minute !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'OM, les dernières semaines ont été assez révélatrices. En difficulté en Ligue des champions, le club a fini par être éliminé dès la phase régulière et a perdu du terrain sur la tête du championnat de France. Marseille doit changer quelque chose et visiblement l'effectif pourrait changer puisque l'OM est sur le point de boucler une opération.

En difficulté ces dernières semaines, l'OM doit trouver des solutions pour affronter la fin de la saison avec plus de sérénité. Le club, éliminé de la Ligue des champions, peut maintenant se concentrer sur la Ligue 1 et la Coupe de France. L'effectif a parfois du mal à bien fonctionner ensemble et les dirigeants ont déjà opté pour une solution sur le mercato. La vente d'un joueur pourrait être finalisée dans les prochains jours.

Roberto De Zerbi déçu par Amir Murillo Arrivé à l'OM en 2023, Amir Murillo était plutôt bien apprécié par Roberto De Zerbi jusque-là. Le défenseur de 29 ans était souvent titularisé mais ses récentes performances semblent avoir eu raison de lui. L'entraîneur italien aurait une altercation avec le Panaméen après le match nul face au Paris FC et ses erreurs lui ont été reprochées. « Murillo, c’est quelqu’un de bien, un joueur fort, je l’aime beaucoup. S’il n’a pas cette envie, il ne joue pas. Si après le 3-0 je vois deux joueurs discuter à Paris, ça m’énerve. Il faut courir, ne pas parler, s’excuser et courir avec la faim. Murillo comprend ce que je lui reproche, il est venu manger chez moi, il sait combien d’affection, j’ai pour lui. Mais j’ai besoin de personnes qui ont faim, sinon on continuera de prendre des buts sur des touches. Tout le monde doit être dans le même bateau. D’autres joueurs font des erreurs sur le terrain, mais il faut avoir faim. C’est le principe » déclarait De Zerbi en conférence de presse à propos du joueur.