Il décide du transfert de Kylian Mbappé «en quinze minutes» : «C'était trop facile pour lui»

S’il s’est révélé aux yeux du monde entier lors de la saison 2016-2017 et le titre de champion de France remporté avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé faisait déjà parler de lui avant cela. Alors qu’il venait d’intégrer le centre de formation, un dirigeant du club de la Principauté a rapidement compris qu’il fallait à tout prix le garder.
Conseiller sportif du PSG depuis 2022, Luis Campos occupait auparavant les mêmes fonctions à l’AS Monaco. Au moment de son arrivée, en 2013, un certain Kylian Mbappé a intégré le centre de formation du club de la Principauté et une des premières choses qu’il a faite est d’aller l’observer de plus près.
« La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes »
« Je connaissais son nom avant même de l'avoir vu jouer. Il y avait déjà beaucoup de discussions autour de lui. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai demandé à aller le voir au centre d'entraînement de La Turbie. Il était 10h du matin. Le match n'avait commencé que depuis vingt minutes, le score était de 3-0. Trois buts de Kylian. Il n'y avait pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre à qui on avait affaire. La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes », a confié Luis Campos, dans un entretien accordé à TF1.
« Pour continuer à le faire grandir, il fallait le mettre en difficulté »
« Il a fallu adapter le projet collectif du club à son projet individuel. Je l'ai compris avec le temps et je l'ai toujours appliqué depuis. Il faut concilier le projet collectif du club, le projet collectif de jeu mais aussi le projet individuel des joueurs. Il faut travailler à chaque fois pour les imbriquer l'un dans l'autre. Quand je discute avec un joueur pour venir à Paris, je parle avec lui de l'importance d'adapter son projet individuel à notre projet collectif. Ils doivent être communs », a expliqué Luis Campos. « Adapter le projet Mbappé, un gamin de 14-15 ans, à un projet collectif reste l'une de mes meilleures expériences. Dans une autre vie, j'ai été professeur des écoles. J'ai appris qu'un élève commence à s'ennuyer lorsqu'il comprend ce qu'on attend de lui. Pour qu'il reste concentré, il faut lui donner des exercices plus compliqués à résoudre. C'est ce qu'il s'est passé en U17 avec Kylian. Dans cette catégorie d'âge, c'était déjà trop facile pour lui. Pour continuer à le faire grandir, il fallait le mettre en difficulté. Kylian est un bon exemple de l'importance d'adapter un projet individuel au projet collectif. Au final, l'objectif visé c'est de rendre l'équipe plus forte. »