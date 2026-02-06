Il décide du transfert de Kylian Mbappé «en quinze minutes» : «C'était trop facile pour lui»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’est révélé aux yeux du monde entier lors de la saison 2016-2017 et le titre de champion de France remporté avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé faisait déjà parler de lui avant cela. Alors qu’il venait d’intégrer le centre de formation, un dirigeant du club de la Principauté a rapidement compris qu’il fallait à tout prix le garder.

Conseiller sportif du PSG depuis 2022, Luis Campos occupait auparavant les mêmes fonctions à l’AS Monaco. Au moment de son arrivée, en 2013, un certain Kylian Mbappé a intégré le centre de formation du club de la Principauté et une des premières choses qu’il a faite est d’aller l’observer de plus près.

« La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes » « Je connaissais son nom avant même de l'avoir vu jouer. Il y avait déjà beaucoup de discussions autour de lui. Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai demandé à aller le voir au centre d'entraînement de La Turbie. Il était 10h du matin. Le match n'avait commencé que depuis vingt minutes, le score était de 3-0. Trois buts de Kylian. Il n'y avait pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre à qui on avait affaire. La décision de le garder a été prise en quinze, vingt minutes », a confié Luis Campos, dans un entretien accordé à TF1.