Un salaire divisé par deux : La grosse somme à laquelle il a renoncé pour signer à l'OM

Au moment de choisir un nouveau club, l'aspect financier rentre très souvent en compte. Forcément, celui qui propose un plus gros salaire a plus de chance de rafler la mise. Mais voilà que dans certains cas, l'argent ne fait pas tout. Par le passé, l'OM a pu le vérifier, réussissant à s'offrir un joueur en offrant quasiment deux fois moins en salaire.

L'OM est aujourd'hui l'un des clubs les plus emblématiques du football français. Forcément, ce prestige a de quoi attirer, de même que tout l'environnement autour du club phocéen. En effet, à Marseille, on peut également retrouver un public très chaud. De quoi intéresser plus d'un joueur. Des arguments qui pèsent d'ailleurs parfois beaucoup plus que l'argent au moment de signer à l'OM.

L'OM plutôt que Rome ! Offrir moins et pourtant rafler la mise, c'est ce qui est arrivé à l'OM en 1989. A l'époque, Carlos Mozer se trouve du côté de Benfica et décide donc de quitter le Portugal pour rejoindre le club phocéen afin de poursuivre sa carrière. Mais son choix aurait pu être bien différent. En effet, le Brésilien avait également la possibilité de signer à l'AS Rome avec à la clé un salaire beaucoup plus élevé. Mais Mozer en a finalement décidé autrement.