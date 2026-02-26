«Il m’a convaincu» : Le moment «fou» qui a impressionné Zinédine Zidane !

Avant de connaître le succès en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane était un joueur de renom. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a évolué avec plusieurs grands noms, que ce soit à la Juventus ou au Real Madrid. Le Ballon d’Or 1998 a d’ailleurs s’être laissé convaincre par l’un de ses anciens coéquipiers pour vivre un moment hors du temps.
Entraîneur émérite, Zinédine Zidane s’est surtout construit sa réputation lors de sa carrière de joueur. Le Ballon d’Or 1998 a côtoyé les meilleurs de sa génération, surtout lors de ses passages à la Juventus et au Real Madrid. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a d’ailleurs avoué avoir vécu un moment assez irréel grâce à l’un de ses ex-coéquipiers.
«J’ai décidé d’aller jouer un match avec lui»
« Un jour après l’entraînement, Edgar Davids est venu me voir et m’a dit : « Tu veux venir avec moi jouer un match de rue ? » Je lui ai dit qu’il était fou, d’autant que c’était interdit pour tous les joueurs par le club, afin d’éviter les blessures. Au bout du compte, il m’a convaincu, et j’ai décidé d’aller jouer un match avec lui dans une sorte de parking. J’ai fini par y aller plusieurs fois, et c’est vrai que je portais un chapeau de pêcheur. On jouait contre certains des jeunes, ou parfois des migrants, qui étaient venus à Turin… » a expliqué Zinédine Zidane dans un entretien pour So Foot en 2013.
«C’était impressionnant parce qu’on s’amusait»
« Edgar adorait ça. Il allait jouer très souvent. Il conduisait dans la ville, et quand il voyait quelqu’un jouer dans un parking ou un terrain vague, il s’arrêtait et il allait jouer. Il me disait toujours : « C’est pour eux que nous jouons. Les matchs importants, ce sont ceux-là ». Je lui disais que nous nous entrainions tous les jours et que nous ne pouvions pas aller jouer avec des jeunes dans la rue. Alors il me disait : « Toi, tu as changé ! Tu ne te rappelles plus de ton quartier et de ce que tu faisais avant ». C’était impressionnant parce qu’on s’amusait, mais c’était fou aussi d’aller, après un entrainement, jouer sur du goudron avec des jeunes. Lui le faisait très, souvent et avait une très bonne technique » a ensuite ajouté l’ancien coach du Real Madrid, qui devrait prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026.