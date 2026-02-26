«Il m’a convaincu» : Le moment «fou» qui a impressionné Zinédine Zidane !

Pierrick Levallet

Avant de connaître le succès en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane était un joueur de renom. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a évolué avec plusieurs grands noms, que ce soit à la Juventus ou au Real Madrid. Le Ballon d’Or 1998 a d’ailleurs s’être laissé convaincre par l’un de ses anciens coéquipiers pour vivre un moment hors du temps.

«J’ai décidé d’aller jouer un match avec lui» « Un jour après l’entraînement, Edgar Davids est venu me voir et m’a dit : « Tu veux venir avec moi jouer un match de rue ? » Je lui ai dit qu’il était fou, d’autant que c’était interdit pour tous les joueurs par le club, afin d’éviter les blessures. Au bout du compte, il m’a convaincu, et j’ai décidé d’aller jouer un match avec lui dans une sorte de parking. J’ai fini par y aller plusieurs fois, et c’est vrai que je portais un chapeau de pêcheur. On jouait contre certains des jeunes, ou parfois des migrants, qui étaient venus à Turin… » a expliqué Zinédine Zidane dans un entretien pour So Foot en 2013.