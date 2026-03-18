«Un boulard pas possible» : Il se prend pour «Michael Jackson» au PSG !

Si le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’attitude d’un joueur inquiète toutefois. Ce dernier n’affiche pas les mêmes prestations que par le passé, et cela commence à être pointé du doigt. Vincent Moscato n’a notamment pas mâché ses mots à son égard sur RMC.
Ce mardi soir, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Après sa victoire à l’aller (5-2), le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3). Mais malgré ce succès, certains joueurs de Luis Enrique n’ont pas spécialement convaincu. L’attitude de l’un des habituels titulaires du PSG commence d’ailleurs à inquiéter.
«Tu es obligé de les flageller»
Désiré Doué a en effet été pointé du doigt pour son comportement récent avec le PSG. « Je crois que c’est génération talent, génération fainéant. Tu es obligé de les flageller. Quand tu es irrégulier sur un terrain, que tu n’es pas concentré, c’est que tu n’es pas vaillant. Les mecs qui sont pétris de talent se reposent là-dessus. Surtout que lui il a eu la réussite, il a 20 ans, il est champion d’Europe, il marque 2 buts, c’est le héros avec Dembélé » a d’abord lancé Vincent Moscato sur les antennes de RMC.
«Ne croyez pas ces histoires où le mec travaille plus que les autres»
« C’est un peu le héros, la révélation, le mec arrive avec les lunettes de soleil, on dirait Michael Jackson, un boulard pas possible et donc il y a le contrecoup. Ne croyez pas ces histoires où le mec travaille plus que les autres, ce n’est pas vrai. Le travail, tu le vois sur le terrain, l’attaquant qui bosse, qui a du mental, il défend. Quand tu n’as pas ça, tu te prends quelque part pour quelqu’un d’autre » a-t-il ensuite ajouté. Désiré Doué, remplaçant ce mardi soir contre Chelsea, n’est pas épargné au PSG.