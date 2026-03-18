«Un boulard pas possible» : Il se prend pour «Michael Jackson» au PSG !

Pierrick Levallet

Si le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’attitude d’un joueur inquiète toutefois. Ce dernier n’affiche pas les mêmes prestations que par le passé, et cela commence à être pointé du doigt. Vincent Moscato n’a notamment pas mâché ses mots à son égard sur RMC.

Ce mardi soir, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Après sa victoire à l’aller (5-2), le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Chelsea (0-3). Mais malgré ce succès, certains joueurs de Luis Enrique n’ont pas spécialement convaincu. L’attitude de l’un des habituels titulaires du PSG commence d’ailleurs à inquiéter.

PSG : Accusé par Daniel Riolo et d’autres journalistes, un Parisien lâche une réponse pour se défendre https://t.co/WvlJbbJCtD — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Tu es obligé de les flageller» Désiré Doué a en effet été pointé du doigt pour son comportement récent avec le PSG. « Je crois que c’est génération talent, génération fainéant. Tu es obligé de les flageller. Quand tu es irrégulier sur un terrain, que tu n’es pas concentré, c’est que tu n’es pas vaillant. Les mecs qui sont pétris de talent se reposent là-dessus. Surtout que lui il a eu la réussite, il a 20 ans, il est champion d’Europe, il marque 2 buts, c’est le héros avec Dembélé » a d’abord lancé Vincent Moscato sur les antennes de RMC.