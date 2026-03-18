Le calvaire vécu par les adversaires du PSG, «c'est insupportable»

Axel Cornic

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain a vécu des mois très compliqués, avec des nombreuses blessures qui ont empêché Luis Enrique d’avoir tout son effectif à disposition. Mais la situation a progressivement changé, puisque les stars sont de retour et il faudra désormais savoir qui sera aligné titulaire dans les matchs qui comptent.

Le PSG va-t-il le refaire ? Très critiqué depuis le début de la saison et une nouvelle fois passé par les barrages, Paris a passé le stade des huitièmes de final haut la main et pourrait bien devenir un candidat sérieux à sa propre succession en Ligue des Champions. Surtout que Luis Enrique peut désormais compter sur toutes ses stars, notamment en attaque.

Mercato - PSG : «Il ne peut pas rester dans ce rôle», ce départ qui risque de chambouler le vestiaire https://t.co/MTfjJdPK2V — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Ils sont 4 pour 3 places mais Doué a un profil différent » On a en effet vu Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ainsi que Khvicha Kvaratskhelia marquer des points lors des deux derniers matchs face à Chelsea. Mais il ne faut surtout pas oublier Désiré Doué, qui la saison dernière déjà avait été la grosse surprise au PSG. « Ils sont 4 pour 3 places mais Doué a un profil différent et peut s'avérer très utile face à une défense resserrée. Ce qui est très intéressant avec ce quatuor, c'est qu'ils peuvent tous être dangereux à gauche, à droite ou dans l’axe » a fait remarquer Laurent Perrin, journaliste du Parisien.