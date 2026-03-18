Le calvaire vécu par les adversaires du PSG, «c'est insupportable»

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain a vécu des mois très compliqués, avec des nombreuses blessures qui ont empêché Luis Enrique d’avoir tout son effectif à disposition. Mais la situation a progressivement changé, puisque les stars sont de retour et il faudra désormais savoir qui sera aligné titulaire dans les matchs qui comptent.
Le PSG va-t-il le refaire ? Très critiqué depuis le début de la saison et une nouvelle fois passé par les barrages, Paris a passé le stade des huitièmes de final haut la main et pourrait bien devenir un candidat sérieux à sa propre succession en Ligue des Champions. Surtout que Luis Enrique peut désormais compter sur toutes ses stars, notamment en attaque.
« Ils sont 4 pour 3 places mais Doué a un profil différent »
On a en effet vu Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ainsi que Khvicha Kvaratskhelia marquer des points lors des deux derniers matchs face à Chelsea. Mais il ne faut surtout pas oublier Désiré Doué, qui la saison dernière déjà avait été la grosse surprise au PSG. « Ils sont 4 pour 3 places mais Doué a un profil différent et peut s'avérer très utile face à une défense resserrée. Ce qui est très intéressant avec ce quatuor, c'est qu'ils peuvent tous être dangereux à gauche, à droite ou dans l’axe » a fait remarquer Laurent Perrin, journaliste du Parisien.
« Luis Enrique peut s'amuser et trouver différentes options qui rendent folles les défenses adverses »
« Pour une défense, c'est insupportable et très compliqué à gérer » a-t-il poursuivi dans le chat organisé ce mercredi sur le site du quotidien, appuyant sur les qualités particulières d’un Désiré Doué dans l’attaque du PSG. « Vous pouvez ajouter à cela Ramos et Lee, qui possèdent également des profils très particuliers mais qui ont démontré par le passé qu'ils pouvaient être décisifs. Bref, Luis Enrique peut s'amuser et trouver différentes options qui rendent folles les défenses adverses ».