Grande première pour le PSG : La statistique qui ne va pas plaire à l'OM !

Mardi soir, le PSG s'est largement imposé contre Chelsea (3-0) validant ainsi sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un succès qui permet aux Parisiens d'entrer un peu plus dans l'histoire du football français. Et cette statistique risque de faire parler à l'OM.
Longtemps en difficulté, le PSG semble avoir placé un coup d'accélérateur décisif dans cette Ligue des champions avec l'ambition claire de conserver son titre. C'est ainsi que les Parisiens ont surclassé Chelsea en huitième de finale avec deux victoires nettes, d'abord 5 à 2 au Parc des Princes, puis 3 à 0 à Stamford Bridge mardi soir. Deux succès qui permettent au PSG d'entrer un peu plus dans l'histoire.
Le PSG loin devant l'OM
En effet, le compte X Stats Foot révèle que le PSG a remporté son 100e match de Ligue des champions ce mardi, ce qui n'a rien d'anodin puisque seuls 16 clubs avaient atteint ce total jusque-là. Et surtout, le PSG devient le premier club français à franchir ce cap. A titre de comparaison c'est deux fois plus que l'OM qui compte 50 victoires en C1 dans son histoire. Un classement largement dominé par le Real Madrid (311) devant le Bayern Munich (252) et le FC Barcelone (217).
La fierté de Luis Enrique
Quoi qu'il en soit, cette victoire du PSG à Chelsea a rendu fier Luis Enrique. « Bien sûr que je suis fier. Parce que vous ne vous attendez pas à ce type de résultat. Si nous pensons au premier match, après les 80 premières minutes, il y avait match nul et, dans les 10 dernières minutes, nous les avons dominés. Mais pour nous, aujourd'hui, le clé était de garder les différents moments de jeu (sous contrôle). Parce que s'ils nous pressaient, nous pouvions garder le ballon et attaquer les espaces, surtout par des contre-attaques. Nous l'avons fait dès la première minute et nous avons marqué deux buts. Et s'ils ne nous pressent pas haut sur le terrain, nous pouvons garder le ballon et nous pouvons contrôler le match. C'est toujours différent quand vous jouez le deuxième match, c'est dur de contrôler la partie mais aujourd'hui, parce que nous étions tellement précis, nous pouvions faire ça », confiait le coach espagnol en conférence de presse.