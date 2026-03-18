Grande première pour le PSG : La statistique qui ne va pas plaire à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG s'est largement imposé contre Chelsea (3-0) validant ainsi sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un succès qui permet aux Parisiens d'entrer un peu plus dans l'histoire du football français. Et cette statistique risque de faire parler à l'OM.

Longtemps en difficulté, le PSG semble avoir placé un coup d'accélérateur décisif dans cette Ligue des champions avec l'ambition claire de conserver son titre. C'est ainsi que les Parisiens ont surclassé Chelsea en huitième de finale avec deux victoires nettes, d'abord 5 à 2 au Parc des Princes, puis 3 à 0 à Stamford Bridge mardi soir. Deux succès qui permettent au PSG d'entrer un peu plus dans l'histoire.

Le @PSG_inside devient le 17e club de l'histoire à atteindre les 100 victoires de la C1 et le 1er club français à atteindre ce total. #CHEPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) March 17, 2026

Le PSG loin devant l'OM En effet, le compte X Stats Foot révèle que le PSG a remporté son 100e match de Ligue des champions ce mardi, ce qui n'a rien d'anodin puisque seuls 16 clubs avaient atteint ce total jusque-là. Et surtout, le PSG devient le premier club français à franchir ce cap. A titre de comparaison c'est deux fois plus que l'OM qui compte 50 victoires en C1 dans son histoire. Un classement largement dominé par le Real Madrid (311) devant le Bayern Munich (252) et le FC Barcelone (217).