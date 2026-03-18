«Il y a un truc à faire…» : Un joueur du PSG prêt à se lancer dans la musique !

Aujourd’hui, le PSG peut compter sur certains des meilleurs joueurs du monde avec Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Les poulains de Luis Enrique sont pleinement concentrés sur le football, étant notamment en quête d’une deuxième Ligue des Champions. Mais voilà qu’un Parisien pense à une possible carrière dans la musique en parallèle.
On a pu le voir à plusieurs reprises, les liens sont nombreux entre les joueurs de football et les rappeurs. De quoi donner des idées à certains de passer d’un monde à l’autre. Ainsi, certains footballeurs n’ont pas hésité à se lancer dans la musique. Ça a encore été le cas récemment du côté de l’OM avec un certain Geoffrey Kondogbia. Et voilà que le prochain pourrait se trouver au PSG. En effet, un membre de l’effectif de Luis Enrique se verrait bien performer derrière un micro et celui-ci n’est autre que Bradley Barcola.
Barcola bientôt au studio ?
Alors qu’on connait les qualités de Bradley Barcola sur un terrain de football avec un ballon dans les pieds, voilà qu’il s’imaginerait pourquoi pas se lancer dans une carrière dans la musique. En effet, à l’occasion d’une vidéo pour Parions Sport, le joueur du PSG a lâché : « Je suis déjà allé au studio ? Non, mais j’aimerais bien y aller. Il y a un truc à faire… ». Présent aux côtés de Barcola, le rappeur Franglish lui a alors répondu : « Moi je vais te prendre au mot, je vais te ramener au studio ». Et quand Barcola a été interrogé sur le « style de son » qu’il voulait faire, le Parisien a confié : « Moi j’aime le rap ».
Kondogbia validé comme rappeur !
En attendant de voir possiblement Bradley Barcola se lancer dans la musique et le rap, c’est donc Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain de l’OM, qui a dernièrement franchi le pas. Une carrière parallèle qui a même été validée par certains. « Il est incroyable. Il est très fort, je le valide tous les jours », avait notamment lâché Samuel Umtiti, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, concernant Kondogbia.