«Il y a un truc à faire…» : Un joueur du PSG prêt à se lancer dans la musique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le PSG peut compter sur certains des meilleurs joueurs du monde avec Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Vitinha. Les poulains de Luis Enrique sont pleinement concentrés sur le football, étant notamment en quête d’une deuxième Ligue des Champions. Mais voilà qu’un Parisien pense à une possible carrière dans la musique en parallèle.

On a pu le voir à plusieurs reprises, les liens sont nombreux entre les joueurs de football et les rappeurs. De quoi donner des idées à certains de passer d’un monde à l’autre. Ainsi, certains footballeurs n’ont pas hésité à se lancer dans la musique. Ça a encore été le cas récemment du côté de l’OM avec un certain Geoffrey Kondogbia. Et voilà que le prochain pourrait se trouver au PSG. En effet, un membre de l’effectif de Luis Enrique se verrait bien performer derrière un micro et celui-ci n’est autre que Bradley Barcola.

Un journaliste annonce la fin pour un joueur du PSG : «Il n'est pas question de le relancer» https://t.co/CQrXXWAmCh — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Barcola bientôt au studio ? Alors qu’on connait les qualités de Bradley Barcola sur un terrain de football avec un ballon dans les pieds, voilà qu’il s’imaginerait pourquoi pas se lancer dans une carrière dans la musique. En effet, à l’occasion d’une vidéo pour Parions Sport, le joueur du PSG a lâché : « Je suis déjà allé au studio ? Non, mais j’aimerais bien y aller. Il y a un truc à faire… ». Présent aux côtés de Barcola, le rappeur Franglish lui a alors répondu : « Moi je vais te prendre au mot, je vais te ramener au studio ». Et quand Barcola a été interrogé sur le « style de son » qu’il voulait faire, le Parisien a confié : « Moi j’aime le rap ».