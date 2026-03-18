OM - Benatia : Les explications d'un journaliste de La Provence après l’enquête qui a fait du bruit

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant remis sa démission à la fin de la saison, Medhi Benatia est aujourd’hui toujours présent dans l’organigramme de l’OM. Et voilà que dernièrement, le directeur du football phocéen s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone à la suite d’une enquête de La Provence sur ses méthodes. Celle-ci a fait énormément parler et provoqué de nombreuses réactions. Un journaliste du quotidien régional est d’ailleurs revenu dessus.

Il y a quelques jours, La Provence avait consacré une immense enquête à Medhi Benatia et ses méthodes à l’OM. Les révélations ne sont alors pas passées inaperçues. « Il y a un climat de peur à l’OM, tout le monde est effrayé par Benatia, tout est surveillé à la seconde près. S’il vous trouve mauvais, il vous met à la porte. Si vous avez une opinion, il vous met à la porte. Personne n’ose parler. Aucun des joueurs, entraîneurs, assistants ou assistants des assistants n’ose dire un mot car ils sont tous dépendants. Et lui dit quelque chose un jour, autre chose le lendemain », expliquait notamment une source concernant Medhi Benatia qui ferait donc régner la terreur à Marseille.

«Je ne partage pas ce point de vue» : Quand Zinedine Zidane répondait cash à l'OM https://t.co/ympGgk4xhj — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué » Face à ces révélations, l’OM n’avait pas manqué de réagir, dénonçant alors les informations parues. « L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin concernant notre directeur du football, Medhi Benatia, auquel notre propriétaire, Frank McCourt, a renouvelé sa confiance en lui demandant de poursuivre sa mission au club jusqu'à la fin de la saison. Un dossier composé d'articles clairement à charge, d'insinuations infondées reposant probablement sur les dires de sources douteuses et laissant peu de place aux contradictoires. Ce type de méthodes et de comportements vient parasiter le travail du club et de ses collaborateurs, dans une période sportive capitale, qui présente un caractère d'urgence et qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité », pouvait-on lire dans le communiqué olympien.