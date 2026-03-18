«Je ne partage pas ce point de vue» : Quand Zinedine Zidane répondait cash à l'OM

Axel Cornic

L’histoire de Zinedine Zidane avec l’Olympique de Marseille est très longue et surtout émaillée de petites polémiques. Cela a été le cas en 2021, lorsque l’ancien numéro 10 de l’équipe de France s’était joint à ceux qui ont critiqué Pablo Longoria, ancien président du club phocéen récemment écarté de son poste.

On dit souvent que Zinedine Zidane n’est pas vraiment un produit du football français. S’il a fait ses classes en son pays natal, l’ancien numéro 10 a surtout explosé en Italie avec la Juventus, qui prônait à l’époque un football tactique très précis. Et comme entraineur il s’est surtout frotté au football espagnol, avec ses deux expériences sur le banc du Real Madrid.

«Un immense honneur» : L’OM rejoint un jeu vidéo et ça devrait plaire aux fans https://t.co/aVW66J9RLT — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Quand Longoria choquait le football français Mais surtout, ne vous hasardez pas à critiquer la formation française devant lui ! Il y a quelques années, Zinedine Zidane s’était en effet montré très critiques envers des propos de Pablo Longoria, à l’époque encore président de l’OM. Dans un long entretien accordé à El Pais, ce dernier avait en effet laissé entendre qu’il n’y avait aucun concept de jeu inculqué aux jeunes footballeurs français. « En France, il n’y a pas de modèle 'français' du jeu » avait notamment déclaré le président marseillais en 2021. « Les enfants continuent à jouer dans la rue et cela signifie qu’ils ont une formation qui les aide à faire des différences. Ils ne sont pas formés pour être intégrés dans un modèle de jeu ».