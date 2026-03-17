«Un immense honneur» : L’OM rejoint un jeu vidéo et ça devrait plaire aux fans

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM a noué de nombreux partenariats au cours des derniers mois et va désormais intégrer un jeu vidéo de gestion footballistique. Les supporters marseillais pourront ainsi être en charge de tout ce que comporte l’organisation d’un match de football, que ce soit au sein de la ville de Marseille ou du Vélodrome.

Avant sa sortie prévue le 21 mai 2026, le jeu Copa City a annoncé ce mardi que l’OM y sera intégré. Un jeu de gestion footballistique qui offre la possibilité à ses joueurs de gérer toute la logistique que comporte l’organisation d’un match dans une ville, que ce soit l’accueil des supporters, la sécurité, les transports ou bien les fan zones, qui conditionneront l'atmosphères des rencontres : « L’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus emblématiques du football français et symbole fort de la culture footballistique méditerranéenne, rejoint officiellement Copa City, le jeu vidéo de gestion immersif où les joueurs orchestrent la préparation complète d’une ville à l’approche d’un grand match. »

Welcome @OM_Officiel to Copa City! 🔵⚪



One of the most passionate fanbases in the world is officially joining the game ⚽



Can you organize a matchday for the most intense fans in France?



Find out this may on your favourite gaming platform 🎮 pic.twitter.com/yHR1DY9Jsy — Copa City (@CopaCityGame) March 17, 2026

« L’Olympique de Marseille représente une culture footballistique unique » « L’Olympique de Marseille représente une culture footballistique unique, construite sur la passion, la fierté et un lien profond entre le club et sa ville. Grâce à Copa City, les joueurs du monde entier pourront découvrir l’énergie qui entoure nos matchs, des chants des supporters jusqu’à l’atmosphère inoubliable des jours de match », a réagi Grégory La Mela, directeur commerciale de l’OM, dans le communiqué publié par Copa City.