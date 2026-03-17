«Un immense honneur» : L’OM rejoint un jeu vidéo et ça devrait plaire aux fans

L’OM a noué de nombreux partenariats au cours des derniers mois et va désormais intégrer un jeu vidéo de gestion footballistique. Les supporters marseillais pourront ainsi être en charge de tout ce que comporte l’organisation d’un match de football, que ce soit au sein de la ville de Marseille ou du Vélodrome.
Avant sa sortie prévue le 21 mai 2026, le jeu Copa City a annoncé ce mardi que l’OM y sera intégré. Un jeu de gestion footballistique qui offre la possibilité à ses joueurs de gérer toute la logistique que comporte l’organisation d’un match dans une ville, que ce soit l’accueil des supporters, la sécurité, les transports ou bien les fan zones, qui conditionneront l'atmosphères des rencontres : « L’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus emblématiques du football français et symbole fort de la culture footballistique méditerranéenne, rejoint officiellement Copa City, le jeu vidéo de gestion immersif où les joueurs orchestrent la préparation complète d’une ville à l’approche d’un grand match. »
« L’Olympique de Marseille représente une culture footballistique unique »
« L’Olympique de Marseille représente une culture footballistique unique, construite sur la passion, la fierté et un lien profond entre le club et sa ville. Grâce à Copa City, les joueurs du monde entier pourront découvrir l’énergie qui entoure nos matchs, des chants des supporters jusqu’à l’atmosphère inoubliable des jours de match », a réagi Grégory La Mela, directeur commerciale de l’OM, dans le communiqué publié par Copa City.
« Travailler avec l’Olympique de Marseille est un immense honneur et une grande fierté pour notre entreprise »
D’autres clubs tels qu’Arsenal, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Flamengo et Besiktas seront également intégrés, mais l’OM est le premier club français. « Travailler avec l’Olympique de Marseille est un immense honneur et une grande fierté pour notre entreprise. L’OM représente l’une des cultures de supporters les plus passionnées du football mondial que nous avons toujours admiré et respecté. Dès le début de notre projet, nous voulions que Copa City capture l’atmosphère unique qui entoure les clubs de football et leurs communautés », a déclaré Jakub Szumielewicz, PDG de Triple Espresso, créateur de Copa City.