Un joueur de l'OM est prêt à tout plaquer pour ce club !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec le PSG, l'OM est un club considérablement attractif sur le marché des transferts en France. Le champion d'Europe 93 est réputé pour être une terre du football avec une atmosphère unique à l'Orange Vélodrome. Toutefois, un joueur de l'Olympique de Marseille pourrait mettre tout ça derrière lui pour rejoindre un club en particulier.

L'Olympique de Marseille dispose de quelques belles cartouches dans son secteur offensif cette saison. Mason Greenwood est le meilleur buteur du club depuis l'exercice précédent, mais hormis l'attaquant anglais, une autre star occupe une place importante dans le vestiaire. Ayant déjà bien voyagé sur le Vieux Continent, ce buteur se verrait bien s'installer dans un grand club étranger, à nouveau.

🚨 Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 :



"Ma fin de carrière ? Mon corps et mes stats indiquent que je suis toujours bon pour jouer encore quelques années."



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«Si on me donne une autre chance de vivre quelque chose, je retournerai à l'heure de Barcelone» Pendant la saison 2023/2024, Pierre-Emerick Aubameyang arborait la tunique de l'Olympique de Marseille pour la première fois de sa carrière inscrivant 30 buts toutes compétitions confondues avant de partir en Arabie saoudite et d'effectuer son retour dans la cité phocéenne au cours de la dernière session estivale des transferts. Pour The Residency, en collaboration avec DAZN, le Gabonais a expliqué ne pas éprouver de regrets concernant la tournure de sa carrière, mais qu'il garde toujours une place spécifique pour le FC Barcelone. « Je ne regrette rien. Mais si on me donne une autre chance de vivre quelque chose, je retournerai à l'heure de Barcelone ».