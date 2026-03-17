Un joueur de l'OM est prêt à tout plaquer pour ce club !

Avec le PSG, l'OM est un club considérablement attractif sur le marché des transferts en France. Le champion d'Europe 93 est réputé pour être une terre du football avec une atmosphère unique à l'Orange Vélodrome. Toutefois, un joueur de l'Olympique de Marseille pourrait mettre tout ça derrière lui pour rejoindre un club en particulier.
L'Olympique de Marseille dispose de quelques belles cartouches dans son secteur offensif cette saison. Mason Greenwood est le meilleur buteur du club depuis l'exercice précédent, mais hormis l'attaquant anglais, une autre star occupe une place importante dans le vestiaire. Ayant déjà bien voyagé sur le Vieux Continent, ce buteur se verrait bien s'installer dans un grand club étranger, à nouveau.
«Si on me donne une autre chance de vivre quelque chose, je retournerai à l'heure de Barcelone»
Pendant la saison 2023/2024, Pierre-Emerick Aubameyang arborait la tunique de l'Olympique de Marseille pour la première fois de sa carrière inscrivant 30 buts toutes compétitions confondues avant de partir en Arabie saoudite et d'effectuer son retour dans la cité phocéenne au cours de la dernière session estivale des transferts. Pour The Residency, en collaboration avec DAZN, le Gabonais a expliqué ne pas éprouver de regrets concernant la tournure de sa carrière, mais qu'il garde toujours une place spécifique pour le FC Barcelone. « Je ne regrette rien. Mais si on me donne une autre chance de vivre quelque chose, je retournerai à l'heure de Barcelone ».
«Je pense que j'y ai passé les 6 meilleurs mois de ma carrière»
Lors de son premier passage à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang avait accordé une interview à Prime Video Sport, diffuseur principal de la Ligue 1 à l'époque, au cours de laquelle il avait déjà déclaré sa flamme au FC Barcelone. « Ah le Barça, c'est fort aussi. Je pense que j'y ai passé les 6 meilleurs mois de ma carrière. Je n'ai jamais autant apprécié jouer au football et aller à l'entraînement, je vous dis la vérité. J'y allais même les jours off. C'était vraiment incroyable ». Reste à savoir si ses six mois passés au Barça entre janvier et juin 2022.