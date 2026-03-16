Mercato - OM : Ce transfert qui a beaucoup fait parler, «j’ai décidé de partir»

Ces dernières années, l’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato. Tant dans le sens des départs que des arrivées, le club phocéen a réalisé de nombreux mouvements sur le marché des transferts. L’un d’entre eux avait d’ailleurs suscité une certaine polémique, à laquelle le joueur en question n’avait pas manqué de répondre.
L’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato ces dernières années. Le club phocéen a réalisé de nombreux mouvements, tant dans le sens des arrivées que des départs. Et certains d’entre eux n’ont pas manqué de faire parler. On peut par exemple citer le cas du transfert de Mason Greenwood, qui était arrivé chez les Olympiens malgré le scandale liées aux violences conjugales envers sa femme. Mais un autre nom avait fait couler beaucoup d’encre.
Un transfert a fait jaser à l'OM... en 2022 !
En effet, Boubacar Kamara avait fait parler de lui en 2022. Pendant plusieurs mois, Pablo Longoria avait tenté de prolonger le contrat du milieu défensif, qui arrivait à expiration l’été de la même année. Et finalement, l’international français avait acté son départ libre pour Aston Villa. Il n’en fallait pas plus pour susciter une certaine polémique dans la cité phocéenne. Et le minot n’avait pas manqué d’y répondre.
«C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière»
« Après de longues réflexions, des nuits où l'on ne dort pas, où tu pèses le pour et le contre, j'ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l'OM à l'issue de cette saison. Je pense que c'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'ai envie d'évoluer, de découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat, un nouveau pays et une nouvelle culture » avait expliqué le joueur formé à l’OM au micro de Téléfoot. Un peu moins de quatre ans plus tard, Boubacar Kamara évolue toujours à Aston Villa et s’est fait une place de choix dans le onze d’Unai Emery, ex-coach du PSG.