Mercato - OM : Ce transfert qui a beaucoup fait parler, «j’ai décidé de partir»

Pierrick Levallet

Ces dernières années, l’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato. Tant dans le sens des départs que des arrivées, le club phocéen a réalisé de nombreux mouvements sur le marché des transferts. L’un d’entre eux avait d’ailleurs suscité une certaine polémique, à laquelle le joueur en question n’avait pas manqué de répondre.

L’OM s’est montré plutôt actif sur le mercato ces dernières années. Le club phocéen a réalisé de nombreux mouvements, tant dans le sens des arrivées que des départs. Et certains d’entre eux n’ont pas manqué de faire parler. On peut par exemple citer le cas du transfert de Mason Greenwood, qui était arrivé chez les Olympiens malgré le scandale liées aux violences conjugales envers sa femme. Mais un autre nom avait fait couler beaucoup d’encre.

«Je lui ai mis une balayette de l'espace» : La star de l'OM qui avait vrillé face à un supporter https://t.co/q9qFae2Bfb — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Un transfert a fait jaser à l'OM... en 2022 ! En effet, Boubacar Kamara avait fait parler de lui en 2022. Pendant plusieurs mois, Pablo Longoria avait tenté de prolonger le contrat du milieu défensif, qui arrivait à expiration l’été de la même année. Et finalement, l’international français avait acté son départ libre pour Aston Villa. Il n’en fallait pas plus pour susciter une certaine polémique dans la cité phocéenne. Et le minot n’avait pas manqué d’y répondre.