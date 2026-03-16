Mercato - PSG : «Ils ont préféré partir», Paris s’est fait recaler pour une question d’argent ?

Pierrick Levallet

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG est nettement plus tourné vers la jeunesse. Le club de la capitale n’hésite plus à miser sur son centre de formation pour étoffer son effectif. Mais les Rouge-et-Bleu n’arrivent pas toujours à retenir leurs pépites, qui auraient peut-être des propositions plus alléchantes ailleurs.

Quand QSI a débarqué en 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale s’est mis à empiler les stars dans le but de remporter la Ligue des champions. Mais les Rouge-et-Bleu ont changé de ligne directrice après les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique. Les champions d’Europe 2025 n’hésitent plus à miser sur leur centre de formation pour étoffer leur effectif. Mais il arrive que certaines pépites quittent le navire malgré tout. Récemment, le PSG a perdu El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Axel Tape (Bayer Leverkusen), Joane Gadou (RB Salzbourg), Ethan Mbappé (LOSC) ou encore Noha Lemina (parti au FC Annecy en juillet 2024). Ces derniers auraient peut-être été motivés par des questions d’argent.

Mercato - PSG : L’OM en rêvait, il prépare son transfert à Paris ? https://t.co/VGjebmtlx2 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«Les propositions ont été faites» « Nous, on effectue le travail. On propose des contrats professionnels... L’exemple de Quentin Ndjantou illustre bien notre philosophie. On s’est mis d’accord sur un contrat, mais le discours était clair : « Tu reprends d’abord avec les Espoirs, tu te prépares et s’il y a l’opportunité, tu iras chez les pros en espérant saisir ta chance. » Il a compris la démarche et avait une grande volonté de s’imposer ici » a d'abord révélé Yohan Cabaye dans un entretien accordé au Parisien.