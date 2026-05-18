Changement d’entraîneur à l’OM ? Samuel Umtiti annonce le nom qu’il préfère pour la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait réussi à qualifier le club en Ligue Europa la saison prochaine, Habib Beye ne devrait plus être là pour la disputer. N’ayant pas atteint les objectifs fixés à son arrivée, l’avenir du technicien sénégalais est très incertain et certaines pistes pour le remplacer ont déjà été évoquées, mais pour Samuel Umtiti, l'OM serait bien avisé de le conserver.

Habib Beye a-t-il dirigé son dernier match en tant qu’entraîneur de l’OM dimanche soir, lors de la victoire face au Stade Rennais (3-1) ? Un succès synonyme de qualification en Ligue Europa, un moindre mal après une saison très mouvementée, mais pas l’objectif fixé à son arrivée. « Mon avenir n’a aucune importance aujourd’hui », a-t-il répondu quand il a été interrogé sur son avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027.

« Il devrait être maintenu » Habib Beye devrait rencontrer sa direction prochainement afin d’être fixé, alors que les noms de Christophe Galtier et Bruno Genesio ont été cités pour le remplacer. Toutefois, Samuel Umtiti estime que l’OM devrait lui laisser une chance de prouver qu’il est l’homme de la situation. « Pour moi, par rapport à la victoire qu’il y a eue ce soir (dimanche) et une qualification en Ligue Europa, je pense qu’il devrait être maintenu », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC. « Il est arrivé, c’était un bourbier total. Ce n’est pas facile de prendre une équipe comme ça, dans ce club comme ça, avec à l’intérieur une direction où c’était le foutoir. En plus de ça, tu prends des joueurs qui sont mentalement atteints. Ce n’est pas simple du tout. Je lui aurais laissé la possibilité de redébuter une saison avec un nouveau groupe, parce que je pense que le groupe va évoluer, des joueurs vont partir, comme chaque année la plupart du temps à Marseille c’est un nouveau projet. Il aura sûrement des joueurs beaucoup plus aptes à aller dans son système de jeu. »