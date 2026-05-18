«Je serai là» : Un joueur de l'OM fixe son avenir avant le mercato mouvementé !

Alors que le mercato s’annonce mouvementé à l’OM, un joueur a fait le point sur sa situation contractuelle ce dimanche soir, à l’issue de la victoire face au Stade Rennais (3-1). Emerson, arrivé l’été dernier dans la cité phocéenne, s’est dit prêt à rester.
L’Olympique de Marseille a conclu cette saison éprouvante par une victoire contre le Stade Rennais (3-1), assurant ainsi sa qualification pour la Ligue Europa. Désormais, du changement est attendu au sein du club. Stéphane Richard va officiellement prendre ses fonctions de président le 2 juillet prochain tandis que Grégory Lorenzi devrait succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif et gérer les nombreux dossiers du mercato.
« Si le club veut que je reste, alors je serai là »
Encore une fois, le turnover s’annonce important dans la cité phocéenne. Interrogé sur sa situation personnelle après la victoire face à Rennes dimanche soir, Emerson s’est dit ouvert à l’idée de poursuivre son aventure à l’OM. « J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option. Je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là », a fait savoir l’ancien joueur de Chelsea, rapporté par Le Phocéen.
« Je sais seulement qu’il me reste une année de contrat plus une année en option »
« Je ne sais pas si c’est une option du club ou une option de ma part, a-t-il ajouté au sujet de la clause présente dans son bail le liant à l’OM. Je sais seulement qu’il me reste une année de contrat plus une année en option. »
Emerson a conclu en revenant sur cette première saison mouvementée à l’OM : « Personnellement, je n’avais jamais vécu dans un club avec une telle passion. J’ai connu de grands clubs comme West Ham, Chelsea ou la Roma, et cela a été magnifique aussi. Mais ici, c’est différent. À Marseille, on ressent encore davantage la passion des supporters. Je garderai cette saison avec moi. Pas seulement pour les résultats, parce que nous pouvions faire mieux, mais surtout pour cette passion, pour l’ambiance du Vélodrome. C’était une expérience magnifique pour moi. À 31 ans, je voulais encore ressentir ce genre d’émotions. J’espère que la saison prochaine nous rendrons les supporters encore plus heureux. »