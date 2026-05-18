«Je serai là» : Un joueur de l'OM fixe son avenir avant le mercato mouvementé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato s’annonce mouvementé à l’OM, un joueur a fait le point sur sa situation contractuelle ce dimanche soir, à l’issue de la victoire face au Stade Rennais (3-1). Emerson, arrivé l’été dernier dans la cité phocéenne, s’est dit prêt à rester.

L’Olympique de Marseille a conclu cette saison éprouvante par une victoire contre le Stade Rennais (3-1), assurant ainsi sa qualification pour la Ligue Europa. Désormais, du changement est attendu au sein du club. Stéphane Richard va officiellement prendre ses fonctions de président le 2 juillet prochain tandis que Grégory Lorenzi devrait succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif et gérer les nombreux dossiers du mercato.

« Si le club veut que je reste, alors je serai là » Encore une fois, le turnover s’annonce important dans la cité phocéenne. Interrogé sur sa situation personnelle après la victoire face à Rennes dimanche soir, Emerson s’est dit ouvert à l’idée de poursuivre son aventure à l’OM. « J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option. Je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là », a fait savoir l’ancien joueur de Chelsea, rapporté par Le Phocéen.