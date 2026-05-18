Réunion de crise avec Aubameyang et Balerdi à l’OM, le ton est monté : «Si c’est ça, je suis prêt à démissionner»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a officiellement quitté ses fonctions ce lundi, Medhi Benatia s’est exprimé pour la dernière fois en tant que directeur du football de l’OM dimanche après la victoire face à Rennes (3-1). L’ancien international marocain est notamment revenu sur l’élimination en Ligue des champions et la réunion qu’il a eue avec certains cadres du vestiaire afin de savoir quel était le problème, lui, Roberto De Zerbi ou Pablo Longoria.

Après une saison pleine de péripéties, l’OM a tout de même assuré sa qualification en Ligue Europa dimanche, grâce à sa victoire lors de la réception du Stade Rennais (3-1). Ce qui était la dernière apparition de Medhi Benatia en tant que directeur du football du club. Ce dernier s’est arrêté en zone mixte, revenant sur sa décision de partir et son vrai-faux départ au mois de février, quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi.

« Ils m’ont tous dit : "Non, non. On n’a rien contre personne... " » « Aujourd’hui, quand tu travailles dans une entreprise, chacun doit respecter son rôle. J’ai décidé de démissionner le lendemain du match au Paris-Saint-Germain, parce que cette honte accumulée à celle vécue contre Nantes à domicile et celle de Bruges… Pour moi, c’était trop, beaucoup trop. Je devais prendre mes responsabilités. J’avais rencontré les leaders pendant le stage à Clairefontaine, après Bruges. J’ai dit aux gars : "Quand on joue comme vous à Bruges, je vous le dis, j’ai un petit peu d’expérience, c’est qu’on est contre quelqu’un. Soit vous êtes contre le coach et vous n’osez pas me le dire, connaissant ma relation avec Roberto... Mais les gars, c’est mon boulot. S’il faut le sortir, j’en parlerai avec Pablo Longoria et on le sortira. Soit vous en avez contre le président, dans ce cas il faut me le dire, ce sera compliqué mais on fera remonter le message. Soit c’est contre moi. Si c’est ça, je suis prêt à démissionner demain pour le bien du club." Il y avait "Auba", Pierre-Emile Hojbjerg, Leo Balerdi, il était 1h du matin. "Les gars, dites-moi juste comment c’est possible de jouer comme ça, de ne pas aller au combat, dans le duel... Expliquez-moi, j’ai besoin de savoir. Le coach ne comprend pas non plus, il est perdu." Et là ils m’ont tous dit : "Non, non. On n’a rien contre personne... " », a expliqué Medhi Benatia.