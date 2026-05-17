«La risée du foot français» : Le bilan accablant de la saison de l’OM le fait halluciner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit le Stade Rennais au Vélodrome (21h) pour le dernier match de la saison en championnat. Un résultat positif pourrait permettre aux Marseillais de se qualifier pour la Ligue Europa. Mais pour Stephen Brun, cela ne sauvera pas une saison 2025-2026 cataclysmique réalisée par le club phocéen.

Au cours des dernières semaines, l’OM s’est plongé dans une véritable crise. Rien ne va plus sur et en dehors du terrain à Marseille, qui a dit adieu à une qualification en Ligue des Champions. Ce dimanche soir, la formation d’Habib Beye accueille le Stade Rennais au Vélodrome dans une rencontre importante d’un point de vue comptable. Et si l’OM peut arracher une qualification en Ligue Europa, Stephen Brun lui, rappelle à quel point cette dernière ne serait qu’une maigre consolation vis-à-vis de la terrible saison réalisée par le club phocéen.

« Je pense que le peuple marseillais a envie d’aller au stade le jeudi soir et vibrer devant des matchs de Coupe d’Europe » « La saison de l’OM est ratée de A à Z. La Ligue Europa, c’est la consolante. C’est une source de motivation oui. En revanche ça ne sauvera clairement pas la saison. Personnellement, j’ai envie de voir l’OM en Coupe d’Europe, c’est la deuxième plus grosse puissance de Ligue 1. Mine de rien l’Europa League, c’est peut être ce qui correspond le mieux à la grandeur de l’Olympique de Marseille, et surtout à son niveau. Je pense que le peuple marseillais a envie d’aller au stade le jeudi soir et vibrer devant des matchs de Coupe d’Europe », a ainsi confié Stephen Brun sur les ondes de RMC ce dimanche.