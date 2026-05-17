«La risée du foot français» : Le bilan accablant de la saison de l’OM le fait halluciner !

Ce dimanche soir, l’OM reçoit le Stade Rennais au Vélodrome (21h) pour le dernier match de la saison en championnat. Un résultat positif pourrait permettre aux Marseillais de se qualifier pour la Ligue Europa. Mais pour Stephen Brun, cela ne sauvera pas une saison 2025-2026 cataclysmique réalisée par le club phocéen.
Au cours des dernières semaines, l’OM s’est plongé dans une véritable crise. Rien ne va plus sur et en dehors du terrain à Marseille, qui a dit adieu à une qualification en Ligue des Champions. Ce dimanche soir, la formation d’Habib Beye accueille le Stade Rennais au Vélodrome dans une rencontre importante d’un point de vue comptable. Et si l’OM peut arracher une qualification en Ligue Europa, Stephen Brun lui, rappelle à quel point cette dernière ne serait qu’une maigre consolation vis-à-vis de la terrible saison réalisée par le club phocéen.
« Je pense que le peuple marseillais a envie d’aller au stade le jeudi soir et vibrer devant des matchs de Coupe d’Europe »
« La saison de l’OM est ratée de A à Z. La Ligue Europa, c’est la consolante. C’est une source de motivation oui. En revanche ça ne sauvera clairement pas la saison. Personnellement, j’ai envie de voir l’OM en Coupe d’Europe, c’est la deuxième plus grosse puissance de Ligue 1. Mine de rien l’Europa League, c’est peut être ce qui correspond le mieux à la grandeur de l’Olympique de Marseille, et surtout à son niveau. Je pense que le peuple marseillais a envie d’aller au stade le jeudi soir et vibrer devant des matchs de Coupe d’Europe », a ainsi confié Stephen Brun sur les ondes de RMC ce dimanche.
« T’as été parfois la risée du foot français et humilié par certaines équipes qui joueront en Ligue 2 la saison prochaine »
« Mais sur la saison tu t’es loupé. Parce que la saison elle est dramatique sur le terrain et en dehors. T’as déçu les Marseillais, t’as perdu des gens. T’as été parfois la risée du foot français et humilié par certaines équipes qui joueront en Ligue 2 la saison prochaine… De Zerbi, Benatia qui se barre… Mais bon en aucun cas tu sauves ta saison en gagnant contre Rennes ce dimanche soir », conclut ce dernier.