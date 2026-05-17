OM : Le surnom peu flatteur de Pablo Longoria avec ce joueur…

Alexis Brunet

Alors qu’il était le président de l’OM, Pablo Longoria a décidé de quitter ses fonctions en cours de saison. Le dirigeant espagnol ne s’était pas fait que des amis à Marseille et ses relations avec Valentin Rongier se sont par exemple sérieusement détériorées vers la fin, au point même que l’actuel directeur sportif de River Plate affuble le milieu de terrain d’un surnom peu flatteur.

Cette saison, l’OM a perdu de nombreuses figures importantes. Il y a tout d’abord eu Roberto De Zerbi qui n’a pas résisté aux mauvais résultats et qui a donc décidé de s’en aller. Alors qu’il se disait fatigué, l’Italien a tout de suite rebondi à Tottenham, qu’il va essayer de laisser en Premier League. Ensuite, c’est Pablo Longoria qui a décidé de quitter le navire, lui aussi usé par l’environnement quotidien à Marseille et qui a rapidement trouvé un nouveau challenge à River Plate. Enfin, le dernier à s’en aller n’est autre que le directeur sportif marseillais Medhi Benatia, dont le départ a été officialisé ce samedi.

Longoria donnait un drôle de surnom à Valentin Rongier Lors de son passage à l’OM, Pablo Longoria a fait la connaissance de très nombreux joueurs, dont Valentin Rongier. Ce dernier était d’ailleurs l’un des chouchous de l’ancien marseillais, mais les relations entre les deux hommes se sont tendues vers la fin, notamment en raison d’une prolongation qui n’est jamais vraiment arrivée pour le milieu de terrain. D’après les informations de L’Équipe, l’actuel directeur sportif avait d’ailleurs surnommé l’actuel Rennais « le syndicaliste » car il défendait toujours ses coéquipiers comme Clauss ou Mbemba qui étaient alors dans le viseur de Benatia. C’était également Rongier qui s’occupait de négocier les primes collectives à Marseille.