«Il y a de la place pour deux clubs à Paris» : Le patron du PFC défie le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, le PSG va retrouver le Paris FC pour la troisième fois de la saison. Si ce match n'aura pas vraiment d'enjeu sur le plan sportif, c'est une belle façon de terminer la saison sur ce derby parisien. Cette saison, le Paris FC a réussi son pari en se maintenant dans l'élite du championnat et voudra briller à domicile au stade Jean-Bouin après sa victoire face au même adversaire en Coupe de France. Le Paris FC compte bien se différencier du PSG.

Promu cette année en Ligue 1, le Paris FC compte bien porter un projet différent du PSG. Le club a déjà réussi à battre les champions d'Europe cette saison et pour Antoine Arnault, le propriétaire du club depuis 2024, le Paris FC a largement sa place pour exister en dehors du PSG, même si les deux clubs ne sont séparés que de quelques mètres. Le derby de ce dimanche s'annonce animé avec les célébrations de la fin du championnat.

« Il y a de la place pour deux clubs à Paris » 11ème de Ligue 1 cette année, le Paris FC s'est bien illustré au plus haut niveau pour sa grande première depuis près de 50 ans. Avant le derby, Antoine Arnault s'est confié sur les ambitions du club qui compte vraiment se détacher du PSG. « Il y a de la place pour deux clubs à Paris, pour le moment nous accueillons un merveilleux public familial et passionné, et des ultras qui sont au rendez-vous et que je remercie pour leur soutien. À terme, je suis certain que les supporters feront un choix entre les deux clubs, car ce que nous proposons est différent de ce que propose le PSG » débute-t-il pour Le Parisien.