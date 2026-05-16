Frank McCourt s’est fait avoir à l’OM, «on lui a vendu une Ligue 1 qui allait se rapprocher du milliard»

Alexis Brunet

En mars dernier, Frank McCourt avait accordé un entretien au JDD au cours duquel il avait annoncé être à la recherche d’un investisseur minoritaire pour l’OM. L’homme d’affaires américain en aurait assez d’être le seul à mettre de l’argent dans le club phocéen, d’autant plus qu’on lui aurait quelque peu menti au sujet de la Ligue 1.

« Un nouvel investisseur ? Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit. » Par cette déclaration accordée au JDD en mars dernier, Frank McCourt officialisait être à la recherche d’un nouvel investisseur. Depuis, les choses n’ont pas tellement évolué et il faut dire que la saison réalisée par l'OM n’est pas très attirante.

« On lui a vendu une Ligue 1 qui allait se rapprocher du milliard » Auprès du média Football Club de Marseille, le journaliste Mathieu Grégoire est revenu sur cette recherche d’actionnaire minoritaire de la part de Frank McCourt. Une recherche qui s’explique par le fait que l’on a un peu menti au sujet de la Ligue 1 au propriétaire de l’OM. « Il a toujours l'idée d'avoir un investisseur minoritaire. C'est important pour Frank McCourt d'avoir un partenaire. L'âge passe, l'argent aussi... Le problème, c'est aussi que les droits télé de la Ligue 1 ne sont pas partis pour gonfler ces prochaines années. Quand il est arrivé, on lui a vendu une Ligue 1 qui allait se rapprocher du milliard, ou dépasser le milliard en droits télés. On lui avait vendu une vraie pérennité financière, et force est de constater qu'il ne l'a pas trouvée. »