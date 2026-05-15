Kylian Mbappé en plein «mal-être» ? Jérôme Rothen se lâche sur son calvaire au Real Madrid !

Alexis Brunet

Jeudi soir, le Real Madrid recevait Oviedo pour le compte de la 36ème journée de Liga. Absent lors des deux derniers matchs de la Casa Blanca, Kylian Mbappé a fait son retour à cette occasion, mais lorsqu’il est entré en jeu, il a été la cible des sifflets de ses propres supporters. Selon Jérôme Rothen, le capitaine de l’équipe de France nage en plein mal-être.

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club espagnol a réalisé une saison blanche et l’attaquant français est pointé du doigt par une partie des supporters. Son escapade en Italie avec sa partenaire Ester Exposito n’a pas arrangé les choses et jeudi soir le public de Santiago Bernabeu a exprimé le désamour qu’il avait pour le Français.

Mbappé sifflé par ses propres supporters Jeudi soir, le Real Madrid s’est imposé 2-0 à domicile contre Oviedo, mais Kylian Mbappé n’a pas débuté la rencontre. De retour de blessures après deux matchs manqués, le Français (auteur d'une passe décisive pour Jude Bellingham) a commencé sur le banc et il n’est entré en jeu qu’à la 69ème minute. Un retour sur les terrains qui s’est fait sous les sifflets de ses propres supporters. Après la rencontre, l’attaquant a évoqué cette réaction hostile à son égard en zone mixte. « C’est normal. Il faut l’accepter, quand on ne gagne pas c’est normal… (…) Ça arrive au Real Madrid et dans n’importe quel club au monde. C’est une manière pour eux d’exprimer une opinion, je ne le prends pas personnellement. Quand tu vois ma carrière, ça m’est déjà arrivé. C’est la vie d’un joueur du Real, d’un joueur célèbre comme moi. »