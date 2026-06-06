OM - Arabie Saoudite : L'inquiétude d'un journaliste qui concerne le mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et dans une situation financière critique, l'OM a besoin de vendre en urgence. Alors que le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes, il faut donc s'attendre des départs au sein de l'effectif d'Habib Beye. Mais voilà que ça ne s'annoncerait pas si simple pour l'OM selon les dires de Nabil Djellit. Explications.

A l'OM, les comptes sont dans le rouge et la non-qualification en Ligue des Champions n'a pas arrangé les choses. Pour le club phocéen, il y a un besoin urgent de vendre afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors qu'on parle notamment d'un départ de Mason Greenwood compte tenu de sa valeur marchande, encore faut-il trouver preneur. Alors que l'Arabie Saoudite a été une solution par le passé, ça pourrait cette fois être plus compliqué pour l'OM.

« L’exfiltration vers le Golfe, ça va être un peu moins le cas là » Ayant besoin d'argent, l'OM pourrait être tenté d'envoyer certains joueurs en Arabie Saoudite, comme ça a pu être le cas par le passé avec à la clé de jolies sommes. Mais voilà que cette fois ça pourrait être différent. De quoi inquiéter Nabil Djellit, qui a expliqué lors de L'Equipe de Greg : « Il y a un truc qui m’inquiète, l’exfiltration vers le Golfe, ça va être un peu moins le cas là. Ils ont réussi à envoyer quelques joueurs vers le Golfe, Lodi et tout ça… Pour le coup, c’était aussi le boulot de Benatia qui avait des entrées là-bas. Sauf que moi le marché du Golfe, pour moi, il est de plus en plus compliqué, pour des raisons globales, je ne vais pas vous faire de la géopolitique. Mais en tout cas ils ne vont pas faire n’importe quoi, ils ne vont pas venir faire plaisir à certains clubs européens, ce ne sont pas des pigeons ».