Kylian Mbappé et son avenir : «Personne n’est indispensable», le Real Madrid va trancher !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé il y a deux ans au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a jamais autant semblé en difficulté dans sa carrière. Hué par le public madrilène ce jeudi soir et n’ayant pas hésité à charger son coach, l’attaquant français serait-il proche d’un départ ? Si le principal intéressé souhaite rester en Espagne, le Real de son côté, n’hésitera pas à prendre une décision drastique afin de ressouder le vestiaire. Explications.

Une crise totale. Ce jeudi soir, à l’issue de la victoire du Real Madrid face à Oviedo, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots. Remplaçant au début du match, l’attaquant français est entré en jeu en seconde période, et a été hué par la totalité du Santiago Bernabeu. Passeur décisif pour Jude Bellingham, le numéro 10 ne semble plus du tout faire l’unanimité. De là à quitter le Real Madrid cet été après deux ans d’échec ?

Le Real Madrid ne considère aucun joueur comme indispensable « Je suis très heureux à Madrid. Pourquoi voudrais-je partir ? », a répondu sèchement Kylian Mbappé aux journalistes l’ayant interrogé sur son avenir en zone mixte après le match. Ce vendredi, AS annonce que si le Real Madrid considère évidemment le Français comme l’un de ses joueurs cadres, les récents exemples de Cristiano Ronaldo et de Sergio Ramos démontrent qu’aucun joueur n’est indispensable chez les Merengue, pas même Kylian Mbappé. Le quotidien espagnol indique également que l’objectif numéro un de la direction et de retrouver de l’ordre et de la sérénité dans le vestiaire, et que des mesures drastiques pourraient être prises en ce sens. Mbappé lui, n’a pas manqué de charger implicitement son entraîneur après la victoire des siens.