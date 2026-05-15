Kylian Mbappé : Après le coup de gueule, une réunion d’urgence est réclamée au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots à l’égard de la situation actuelle au Real Madrid à l’issue de la rencontre face à Oviedo (2-0). Alors que l’attaquant français n’a pas hésité à pointer du doigt son propre entraîneur, le président madrilène Florentino Perez souhaite rencontrer le numéro 10 personnellement, et très rapidement.

La crise est totale au Real Madrid. Revenu dans le groupe après son forfait lors du Clasico le week-end dernier, Kylian Mbappé a démarré sur le banc face à Oviedo ce jeudi soir. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant français a été hué par tout le Santiago Bernabeu. A l’issue de la rencontre, l’ancienne vedette du PSG n’a pas hésité à tenir des mots plutôt incisifs à l’égard de la situation actuelle du Real, mais aussi à l’égard de son entraîneur Alvaro Arbeloa.

Florentino Perez va rencontrer rapidement Kylian Mbappé Et à en croire les dernières révélations du journaliste José Felix Diaz, Florentino Perez en personne va intervenir en plein cœur de cette crise. Selon le journaliste d’AS, le président du Real Madrid désire rencontrer Kylian Mbappé en personne et en face à face, et ce de manière urgente, notamment afin de discuter autour des plans du Français pour la saison prochaine… Mbappé lui, a affirmé qu’Arbeloa le considérait comme le quatrième roue du carrosse ce jeudi.