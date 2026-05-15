José Mourinho va répondre au Real Madrid : «Je le ferai dimanche»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin d'une saison très décevante, le Real Madrid est peut-être en train de tout changer. Cela commencera sûrement par le changement d'entraîneur puisque le travail d'Alvaro Arbeloa n'a pas été percutant et n'a rien arrangé. Depuis des semaines, c'est le nom de José Mourinho qui est mis en avant pour remplacer le coach espagnol. Il donnera prochainement une réponse.

Parmi les grands noms qui ont été avancés pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, José Mourinho est celui qui semble avoir été choisi. Mais l'ancien entraîneur du club de 2010 à 2013 officie actuellement au Benfica Lisbonne, qui compte bien le conserver la saison prochaine. Ainsi, le coach portugais va devoir apporter une réponse aux deux clubs prochainement. La date a été annoncée.

José Mourinho va bientôt répondre au Real Madrid Depuis plusieurs semaines, c'est José Mourinho qui semble avoir la faveur des dirigeants du Real Madrid. Pourtant ce dernier a affirmé qu'il n'avait pas encore reçu d'offre de la part de Florentino Pérez notamment. Dans la même temps, Benfica veut prolonger son contrat et la réponse sera bientôt connue. « Oui, mercredi, j’ai reçu une offre de prolongation de contrat de la part du Benfica. L’offre a été remise à mon agent, mais je n’ai pas voulu la voir, en prendre connaissance ni l’analyser. Je ne le ferai qu’à partir de dimanche, je dirais dimanche » confie Mourinho en conférence de presse.