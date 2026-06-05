Mercato - L’OM a trouvé son prochain renfort : «L’accord est trouvé»

Plus que jamais pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM cet été, Bruno Genesio semble donc bien parti pour venir succéder à Habib Beye. Daniel Riolo a fait le point sur ce feuilleton brûlant du moment mercredi soir et confirme que Genesio devrait, sauf énorme rebondissement, bel et bien être le prochain renfort de l’OM.
Ça bouge en coulisses à l’OM ! Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, Habib Beye ne devrait pas être conservé par le club phocéen qui s’est déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur. La piste menant à Bruno Genesio, qui vient de quitter le LOSC en fin de contrat, a pris de l’épaisseur ces derniers jours, et il ne manquerait plus que quelques détails à régler avant sa nomination officielle sur le banc de l’OM.
« Les accords sont trouvés »
Mercredi soir, au micro de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a fait le point sur l’avancée du dossier Bruno Genesio à l’OM : « Je pense que l'accord est trouvé est qu'on n'est effectivement pas si loin, mais ce n'est pas signé. Et je trouve que ce qui est bizarre aussi c'est qu'on n'a toujours pas convoqué Habib Beye pour casser son contrat. Je ne comprends pas pourquoi ça traine comme ça. Il faut attendre, mais a priori les accords sont trouvés », révèle Riolo.
« Il te tient un vestiaire »
Et il poursuit en validant d’ailleurs le profil Genesio pour l’OM : « Genesio a quand même beaucoup réussi. J'ai du mal à lui trouver de réel échec. Il y a toujours un moment où il se sent mal-aimé et où ça se passe un peu moins bien, mais si tu prends son bilan global, il est positif. Donc c'est une valeur sûre, j'estime que pour l'OM, c'est une valeur sûre. Tu ne pars pas dans l'inconnu. Il tient un vestiaire, ses équipes jouent, même parfois très bien. On a eu de très bonnes périodes à Lille et à Rennes. On a eu de très belles performances en Coupe d'Europe. On a toujours eu de très belles choses qui se sont passées avec Bruno Genesio. Donc, a priori, à part l'inconnu OM sur lequel tu ne peux jamais te prononcer, c'est favorable. C'est presque plus favorable que De Zerbi. Parce que quand il arrive, on dit que ce qu'il a fait à Sassuolo avait de l'allure, ce qu'il a fait à Brighton avait de l'allure, mais il n'avait jamais dirigé de clubs qui ont de grandes ambitions. Alors que Genesio, l'OL et même le LOSC, c'est plus ambitieux que Sassuolo. Il y a plus de référence », précise Daniel Riolo sur le prochain renfort de l’OM.