Mercato - L’OM a trouvé son prochain renfort : «L’accord est trouvé»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM cet été, Bruno Genesio semble donc bien parti pour venir succéder à Habib Beye. Daniel Riolo a fait le point sur ce feuilleton brûlant du moment mercredi soir et confirme que Genesio devrait, sauf énorme rebondissement, bel et bien être le prochain renfort de l’OM.

Ça bouge en coulisses à l’OM ! Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, Habib Beye ne devrait pas être conservé par le club phocéen qui s’est déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur. La piste menant à Bruno Genesio, qui vient de quitter le LOSC en fin de contrat, a pris de l’épaisseur ces derniers jours, et il ne manquerait plus que quelques détails à régler avant sa nomination officielle sur le banc de l’OM.

« Les accords sont trouvés » Mercredi soir, au micro de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a fait le point sur l’avancée du dossier Bruno Genesio à l’OM : « Je pense que l'accord est trouvé est qu'on n'est effectivement pas si loin, mais ce n'est pas signé. Et je trouve que ce qui est bizarre aussi c'est qu'on n'a toujours pas convoqué Habib Beye pour casser son contrat. Je ne comprends pas pourquoi ça traine comme ça. Il faut attendre, mais a priori les accords sont trouvés », révèle Riolo.