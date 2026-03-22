Un joueur à la hauteur de Lamine Yamal et Kylian Mbappé annoncé au PSG, ça fait réagir sur les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il est désormais clair qu’au cours des dernières semaines, le PSG a haussé son niveau de jeu. Au sein de l’effectif parisien, certaines individualités montent clairement en puissance. Un joueur marque particulièrement les esprits, au point que certains chroniqueurs le hissent au même niveau que Kylian Mbappé ou Lamine Yamal. Un avis qui fait pourtant débat.

Ce samedi soir, le PSG a confirmé son retour en force. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a terrassé l’OGC Nice à l’extérieur (0-4). De retour à la première place de Ligue 1, la formation de Luis Enrique peut remercier Nuno Mendes, homme du match et auteur d’une excellente prestation. Le Portugais impressionne le chroniqueur Walid Acherchour, qui a hissé le numéro 25 dans la case des très grands joueurs ce samedi soir sur les ondes de RMC.

"Ce joueur-là, c'est n'importe quoi ! Il fait partie des 5 joueurs les plus effrayants d'Europe !"@walidacherchour est séduit par la polyvalence et les performances de Nuno Mendes. pic.twitter.com/8qmZXGcebr — After Foot RMC (@AfterRMC) March 21, 2026

« On parle beaucoup des joueurs offensifs, les Yamal, Raphinha, Mbappé, Dembélé, etc... mais pour moi, il est dans cette case là » « Il faut arrêter de parler de meilleur latéral gauche ou pas, à son meilleur niveau, ce mec-là c'est le basilic dans Harry Potter, il est effrayant. Quand tu vois le deuxième but, il a décidé qu'il allait faire mal sur le une-deux avec Désiré Doué, il entre dans la surface de réparation, et il fait mal. C'est un joueur total. Il est capable de tout faire sur un terrain. Il mélange le côté athlétique et le côté technique. Il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer défenseur central, il peut jouer ailier... A son meilleur niveau il est incroyable. C'est le meilleur arrière gauche du monde (...) Il est dans le top 10 monde. On parle beaucoup des joueurs offensifs, les Yamal, Raphinha, Mbappé, Dembélé, etc... mais pour moi, il est dans cette case là », confie ainsi Acherchour.