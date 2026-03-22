PSG : La statistique en Ligue des champions qui risque de faire parler !

Le PSG continue l’aventure en Ligue des champions. Après s’être largement imposé contre Chelsea sur les deux matchs (8-2 aux scores cumulés), le club de la capitale retrouve Liverpool sur la scène européenne. Et une statistique des pensionnaires de la Ligue 1 dans la prestigieuse compétition européenne cette saison risque de faire parler.
Le PSG a peut-être enfin appuyé sur le bouton. Depuis le début de saison, le club de la capitale n’était pas vraiment convaincant. Les Rouge-et-Bleu peinaient à afficher un visage satisfaisant sur le terrain. Mais contre Chelsea en Ligue des champions, les pensionnaires de la Ligue 1 ont enfin montré le niveau souhaité. Sur l’ensemble des deux rencontres, les champions d’Europe 2025 se sont très largement imposés (8-2 aux scores cumulés) et ont donc décroché leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Les hommes de Luis Enrique retrouveront ainsi Liverpool au tour suivant.
Le PSG fait taire ses détracteurs en attaque
Et une statistique du PSG en Ligue des champions risque de faire parler. L’efficacité parisienne dans le secteur offensif a longtemps été pointée du doigt cette saison. Mais comme le rapporte 90Min, les leaders du championnat de France sont la meilleure attaque en Ligue des champions cette saison. Grâce à ses cartons contre l’Atalanta (4-0), le Bayer Leverkusen (2-7), Tottenham (5-3) et Chelsea (8-2 aux scores cumulés), le PSG porte son total à 34 réalisations. Le club de la capitale se retrouve donc devant le Bayern Munich (32 buts) et l’Atlético de Madrid (31 pions).
Un cador européen présente un meilleur ratio en Ligue des champions
Le meilleur ratio revient toutefois à la formation bavaroise, qui n’a pas eu à passer par les barrages. Le Bayern Munich compte donc deux matchs de moins que le PSG, qui a mis 5 buts à l’AS Monaco avant de rejoindre Chelsea en huitièmes de finale. Les pensionnaires de la Bundesliga présentent ainsi une moyenne de 3,10 réalisations par 90 minutes, contre 2,83 pour le PSG. Malgré les critiques sur son attaque, le club de la capitale a visiblement su se montrer tranchant dans les rendez-vous importants de la saison.