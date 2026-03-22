PSG : La statistique en Ligue des champions qui risque de faire parler !

Pierrick Levallet

Le PSG continue l’aventure en Ligue des champions. Après s’être largement imposé contre Chelsea sur les deux matchs (8-2 aux scores cumulés), le club de la capitale retrouve Liverpool sur la scène européenne. Et une statistique des pensionnaires de la Ligue 1 dans la prestigieuse compétition européenne cette saison risque de faire parler.

Le PSG a peut-être enfin appuyé sur le bouton. Depuis le début de saison, le club de la capitale n’était pas vraiment convaincant. Les Rouge-et-Bleu peinaient à afficher un visage satisfaisant sur le terrain. Mais contre Chelsea en Ligue des champions, les pensionnaires de la Ligue 1 ont enfin montré le niveau souhaité. Sur l’ensemble des deux rencontres, les champions d’Europe 2025 se sont très largement imposés (8-2 aux scores cumulés) et ont donc décroché leur billet pour les quarts de finale de la compétition. Les hommes de Luis Enrique retrouveront ainsi Liverpool au tour suivant.

PSG - Luis Enrique : La séquence qui fait réagir (et rigoler) sur les réseaux https://t.co/q6dUWIYz9J — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Le PSG fait taire ses détracteurs en attaque Et une statistique du PSG en Ligue des champions risque de faire parler. L’efficacité parisienne dans le secteur offensif a longtemps été pointée du doigt cette saison. Mais comme le rapporte 90Min, les leaders du championnat de France sont la meilleure attaque en Ligue des champions cette saison. Grâce à ses cartons contre l’Atalanta (4-0), le Bayer Leverkusen (2-7), Tottenham (5-3) et Chelsea (8-2 aux scores cumulés), le PSG porte son total à 34 réalisations. Le club de la capitale se retrouve donc devant le Bayern Munich (32 buts) et l’Atlético de Madrid (31 pions).