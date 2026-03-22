Mercato - PSG : «Je le connais parfaitement», le transfert qui fait les affaires de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Ces derniers mois, le PSG a été plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées entre l’été dernier et cet hiver. Une recrue parisienne fait néanmoins les affaires de Luis Enrique. Et le coach espagnol n’a pas manqué de le faire savoir après la large victoire contre l’OGC Nice ce samedi soir (0-4).

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été spécialement très actif sur le mercato. Le club de la capitale ne souhaitait pas déstabiliser l’effectif de Luis Enrique, et n’a donc enregistré que quatre nouvelles arrivées. Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez ont ainsi débarqué chez les Rouge-et-Bleu cette saison. Et un transfert semble particulièrement faire les affaires de Luis Enrique.

«C'est impossible que ça marche» : Même au PSG, on n'y croyait pas... https://t.co/GtcXJJSHZJ — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Un transfert du PSG régale déjà Luis Enrique Depuis son arrivée en janvier, Dro Fernandez a en effet eu droit à un temps de jeu intéressant. Le milieu de terrain de 18 ans a pu profiter des blessures dans ce secteur pour être rapidement lancé par le PSG. L’ancien prodige du FC Barcelone a d’ailleurs inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce samedi soir contre l’OGC Nice. Et Luis Enrique n’a pas manqué de souligner les qualités du jeune crack espagnol.