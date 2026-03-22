Mercato - PSG : «Je le connais parfaitement», le transfert qui fait les affaires de Luis Enrique !

Ces derniers mois, le PSG a été plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées entre l’été dernier et cet hiver. Une recrue parisienne fait néanmoins les affaires de Luis Enrique. Et le coach espagnol n’a pas manqué de le faire savoir après la large victoire contre l’OGC Nice ce samedi soir (0-4).
Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été spécialement très actif sur le mercato. Le club de la capitale ne souhaitait pas déstabiliser l’effectif de Luis Enrique, et n’a donc enregistré que quatre nouvelles arrivées. Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez ont ainsi débarqué chez les Rouge-et-Bleu cette saison. Et un transfert semble particulièrement faire les affaires de Luis Enrique.
Un transfert du PSG régale déjà Luis Enrique
Depuis son arrivée en janvier, Dro Fernandez a en effet eu droit à un temps de jeu intéressant. Le milieu de terrain de 18 ans a pu profiter des blessures dans ce secteur pour être rapidement lancé par le PSG. L’ancien prodige du FC Barcelone a d’ailleurs inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce samedi soir contre l’OGC Nice. Et Luis Enrique n’a pas manqué de souligner les qualités du jeune crack espagnol.
«Ce type de joueurs avec de la qualité, c'est très important»
« Je ne suis pas surpris parce que je le connais parfaitement. Mais il a seulement 18 ans, je pense qu'il est en train de s'améliorer et de le montrer. Mais il a joué seulement 15 minutes, plus les arrêts de jeu. Mais c'est ça. Son football, c'est très facile pour s'adapter à ce que nous voulons. Ce type de joueurs avec de la qualité, c'est très important. Il peut jouer plus comme milieu à côté la défense. Mais je pense qu'une des meilleures qualités qu'il a, c'est sa capacité de faire des appels adverse comme il l'a fait aujourd'hui, cette capacité à marquer des buts parce qu'il a cette qualité de pied » a lancé l’entraîneur du PSG en conférence de presse.