Mercato - PSG : Départ acté ? Luis Enrique a (déjà) choisi son remplaçant !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Contrairement à l’été dernier, le PSG pourrait se montrer très actif sur le mercato estival. Alors que la saison n’est pas encore terminée, le club de la capitale semble déjà avoir coché certains profils pour cet été. Et alors qu’en attaque, un départ pourrait avoir lieu, Luis Enrique apprécierait le profil d’un jeune avant-centre français. Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Si l’été précédent, les dirigeants parisiens avaient souhaité conserver leur colonne vertébrale en ne recrutant que deux joueurs majeurs sur le marché, certains observateurs estiment déjà que Paris pourrait dynamiter le prochain mercato. C’est notamment le cas de Fabrice Hawkins, qui a récemment évoqué le sujet sur les ondes de RMC : « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes. »

🚨 𝗨𝗡 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 𝗔 𝗟’𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡 🇫🇷💙🖤



Ange-Yoan Bonny (𝟮𝟬𝟬𝟯) est sur le point de rejoindre les Nerazurri 🌟



6 ⚽️ ➕ 4 🎯 cette saison en Serie A avec Parme.



Il va retrouver son ancien entraîneur Chivu 🇷🇴



(@CorSport) pic.twitter.com/twjN9Ut4lJ — BeFootball (@_BeFootball) June 15, 2025

Gonçalo Ramos vers un départ ? Ainsi, certains joueurs pourraient signer au PSG l’été prochain. Et une fois encore, nul doute que le club de la capitale va décider de miser sur des profils plutôt jeunes et prometteurs. Afin de recruter, le champion d’Europe en titre devrait également dégraisser son effectif. Et à en croire les dernières indiscrétions de Média Foot, un candidat se démarque pour un départ cet été : Gonçalo Ramos. Toujours utile en sortie de banc, l’avant-centre portugais est de moins en moins utilisé par Luis Enrique, qui préfère d’autres profils plus rapides à la pointe de l’attaque.