Mercato - PSG : Départ acté ? Luis Enrique a (déjà) choisi son remplaçant !

Contrairement à l’été dernier, le PSG pourrait se montrer très actif sur le mercato estival. Alors que la saison n’est pas encore terminée, le club de la capitale semble déjà avoir coché certains profils pour cet été. Et alors qu’en attaque, un départ pourrait avoir lieu, Luis Enrique apprécierait le profil d’un jeune avant-centre français. Explications.
De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Si l’été précédent, les dirigeants parisiens avaient souhaité conserver leur colonne vertébrale en ne recrutant que deux joueurs majeurs sur le marché, certains observateurs estiment déjà que Paris pourrait dynamiter le prochain mercato. C’est notamment le cas de Fabrice Hawkins, qui a récemment évoqué le sujet sur les ondes de RMC : « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes. »
Gonçalo Ramos vers un départ ?
Ainsi, certains joueurs pourraient signer au PSG l’été prochain. Et une fois encore, nul doute que le club de la capitale va décider de miser sur des profils plutôt jeunes et prometteurs. Afin de recruter, le champion d’Europe en titre devrait également dégraisser son effectif. Et à en croire les dernières indiscrétions de Média Foot, un candidat se démarque pour un départ cet été : Gonçalo Ramos. Toujours utile en sortie de banc, l’avant-centre portugais est de moins en moins utilisé par Luis Enrique, qui préfère d’autres profils plus rapides à la pointe de l’attaque.
Le PSG songe à Ange-Yoan Bonny
Cependant, le coach espagnol aurait également un profil d’attaquant afin de remplacer le Portugais. Selon le média, le PSG est intéressé par la piste Ange-Yoan Bonny. Arrivé l’été dernier à l’Inter en provenance de Parme, l’attaquant français de 22 ans remplit toutes les cases du numéro 9 moderne. Rapide, décisif, Bonny réalise une première saison intéressante chez les Nerazzuri, de quoi attiser les convoitises des plus grands clubs du monde comme le PSG. Affaire à suivre…