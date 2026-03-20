Mercato - PSG : L’annonce très claire sur le transfert d’un champion du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Contrairement à l’été dernier, le PSG pourrait tenter de réaliser un gros mercato estival d’ici quelques mois. Alors qu’au cours de ces derniers jours, la presse anglaise a affirmé que le club parisien suivait un champion du monde, son club a fait une annonce lourde de sens concernant son avenir. Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Si certains dossiers internes semblent actuellement en pleine effervescence à l’instar des prolongations de Senny Mayulu ou d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale pourrait enflammer le prochain marché des transferts selon le journaliste Fabrice Hawkins. « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », confiait ce dernier récemment sur les ondes de RMC.

Le PSG suit Enzo Fernandez D’après les dernières indiscrétions de la presse anglaise, le PSG suivrait de près Enzo Fernandez, éliminé avec Chelsea par le club parisien en Ligue des Champions justement. « Mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde. Il ne me reste plus qu’à soutenir mes coéquipiers. Il reste encore 8 matchs de Premier League et nous sommes toujours en lice en FA Cup. On peut renverser la situation », avait notamment confié le champion du monde argentin à l’issue de la défaite des Blues à Stanford Bridge mardi soir.