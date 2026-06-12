Kylian Mbappé «était pour le PSG» : Sa réaction après le back-to-back en Ligue des champions

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti libre au Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a vu le PSG remporter la Ligue des champions deux années de suite. Interrogé par M6, le capitaine de l’équipe de France est revenu sur le sacre de ses anciens coéquipiers en club, qui ont rejoint le groupe tricolore avec le plein de confiance.

Vainqueur de sa première Ligue des champions en étrillant l’Inter (5-0) l’année dernière, le PSG a récidivé le 30 mai dernier en sortant vainqueur de sa deuxième finale consécutive face à Arsenal (1-1, 4-3 aux tirs au but). Un back-to-back historique qui intervient dans la foulée du départ de Kylian Mbappé, parti à l’été 2024 au Real Madrid avec l’ambition d’aller justement remporter la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Interrogé par M6 sur le sacre du PSG à quelques jours de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, l’attaquant a félicité ses partenaires en sélection.

« On était pour le PSG dans notre intérêt » « Tout de suite, je les ai félicités à Clairefontaine. C’était important, d’autant plus qu’ils étaient cinq, a réagi Kylian Mbappé, faisant référence à Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez. Désolé pour William (Saliba), mais c’est plus facile de consoler une seule personne que cinq. Pour la Coupe du Monde, c’est plus facile de remettre d’aplomb un seul joueur que cinq. On était pour le PSG dans notre intérêt : il fallait qu’ils gagnent pour ne pas perdre trop de joueurs. »