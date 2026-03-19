Mercato - PSG : La question d’argent qui va empêcher un (gros) transfert à Paris ?

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato ces derniers mois, le PSG pourrait être plus actif l’été prochain. Le club de la capitale compterait renforcer considérablement l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Un gros transfert a notamment été évoqué récemment. Mais une question d’argent pourrait compromettre ce deal sur le mercato.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été très actif sur le mercato. Les dirigeants parisiens ne voulaient pas chambouler l’effectif de Luis Enrique, qui venait de remporter la Ligue des champions. Le club de la capitale ne s’est alors contenté que de quatre arrivées : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. L’été prochain devrait en revanche être différent. Les Rouge-et-Bleu entendraient apporter du renfort au groupe du coach espagnol. Et un nom a été évoqué ces derniers temps.

Mercato - PSG : Un joueur était parti au clash pour son transfert, «ma face du ghetto est ressortie» https://t.co/SRKP3bEDMZ — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Le PSG cible une star de Premier League Le PSG se serait en effet mis à surveiller la situation d’Enzo Fernandez de près. L’international argentin serait une recrue de taille pour le milieu de terrain de Luis Enrique. Mais son transfert risque d’être assez onéreux, son contrat à Chelsea courant déjà jusqu’en juin 2032. Et comme si cela ne suffisait pas, les Blues pourraient chercher à blinder le joueur de 25 ans afin d’éviter de le voir partir à l’issue de la saison.