Mercato - PSG : «Il a décidé de partir», un attaquant parisien appelle un club étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quoi qu'il advienne de la fin de saison du PSG, le mercato s'annonce très chaud l'été prochain. Après plusieurs mois de calme et une volonté de stabilité, plusieurs joueurs pourraient avoir des envies d'ailleurs. Et l'un d'eux aurait d'ailleurs déjà appelé un club étranger.

L'été prochain, le PSG pourrait bien connaître une importante revue d'effectif. Plusieurs joueurs pourraient être amenés à partir, à l'image de Randal Kolo Muani. L'attaquant français n'est jamais entré dans les plans de Luis Enrique, et ce n'est pas sa saison en prêt à Tottenham qui va changer les choses. D'ailleurs, l'international français en a pleinement conscience puisqu'il se projette déjà ailleurs. Selon les informations de Fabrizio Romano, Kolo Muani a déjà appelé la Juventus pour prévenir les Turinois qu'il ne continuerait pas à Tottenham.

Kolo Muani a déjà prévenu la Juve ? « À propos de Randal Kolo Muani, un nom cher aux supporters de la Juventus, je tiens à vous informer qu'il a déjà décidé de ne pas rester à Tottenham, où il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il retournera donc à Paris et cherchera un nouveau club. De son côté, Randal Kolo Muani voit se réaliser son rêve depuis la fin du mercato hivernal : la Juventus. Il serait ravi de revenir et l'a fait savoir aux Bianconeri. Kolo Muani rêve de rejoindre la Juventus », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube en italien, avant de poursuivre.