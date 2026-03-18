Mercato - PSG - Transfert à 90M€ : Gros désaccord dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato, les rumeurs commencent déjà à faire parler du côté du PSG qui pourrait bien animer l'été prochain. Dans cette optique, le transfert d'un champion du monde dont la valeur marchande est estimée à 90M€ fait grandement parler, et se retrouve même au cœur d'informations contradictoires.

En trois mercato, le PSG s'est contenté de recruter trois joueurs de champ à savoir Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025, Illia Zabarny l'été dernier et le jeune Dro Fernandez cet hiver. Trois transferts auxquels il faut ajouter ceux des gardiens de but Lucas Chevalier et Renato Marin. Autrement dit, l'effectif parisien n'a pas été bouleversé un an et demi. Mais cela pourrait rapidement changer.

🚨 Can you guarantee you’re gonna stay at Chelsea for future?



Enzo Fernández: “I don’t know — there are 8 games left and the FA Cup. There’s the World Cup and then we’ll see”, told ESPN Argentina. 🧨 pic.twitter.com/YpGN5SKfsF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

Enzo Fernandez, les informations contradictoires Dans cette optique, L'EQUIPE révélait récemment que le PSG s'intéressait à Enzo Fernandez, qui ne semble plus très épanoui à Chelsea. D'ailleurs, après la défaite contre le club de la capitale mardi soir, le milieu de terrain champion du monde en 2022 ouvrait la porte à un transfert. « Mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde. Il ne me reste plus qu’à soutenir mes coéquipiers. Il reste encore 8 matchs de Premier League et nous sommes toujours en lice en FA Cup. On peut renverser la situation », a confié Enzo Fernandez au micro d'ESPN Argentina.