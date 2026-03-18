Mercato - PSG - Transfert à 90M€ : Gros désaccord dans la presse !

A quelques semaines de l'ouverture du mercato, les rumeurs commencent déjà à faire parler du côté du PSG qui pourrait bien animer l'été prochain. Dans cette optique, le transfert d'un champion du monde dont la valeur marchande est estimée à 90M€ fait grandement parler, et se retrouve même au cœur d'informations contradictoires.
En trois mercato, le PSG s'est contenté de recruter trois joueurs de champ à savoir Khvicha Kvaratskhelia en janvier 2025, Illia Zabarny l'été dernier et le jeune Dro Fernandez cet hiver. Trois transferts auxquels il faut ajouter ceux des gardiens de but Lucas Chevalier et Renato Marin. Autrement dit, l'effectif parisien n'a pas été bouleversé un an et demi. Mais cela pourrait rapidement changer.
Enzo Fernandez, les informations contradictoires
Dans cette optique, L'EQUIPE révélait récemment que le PSG s'intéressait à Enzo Fernandez, qui ne semble plus très épanoui à Chelsea. D'ailleurs, après la défaite contre le club de la capitale mardi soir, le milieu de terrain champion du monde en 2022 ouvrait la porte à un transfert. « Mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde. Il ne me reste plus qu’à soutenir mes coéquipiers. Il reste encore 8 matchs de Premier League et nous sommes toujours en lice en FA Cup. On peut renverser la situation », a confié Enzo Fernandez au micro d'ESPN Argentina.
«Selon nos informations, il ne figure pas parmi les joueurs ciblés par le PSG»
Cependant, au sein de la rédaction du Parisien, on ne semble pas avoir les mêmes informations qu'à L'EQUIPE comme l'explique Laurent Perrin. « On a effectivement pu lire des articles faisant état d'un intérêt du PSG pour Enzo Fernandez. Nous n'avons pas du tout ces retours. Selon nos informations, il ne figure pas parmi les joueurs ciblés par le PSG. C'est un très bon joueur, mais il est sous contrat jusqu'en 2032 et Transfermakt estime sa valeur à 90 M€. Donc ce transfert est loin d'être fait. Surtout à Paris », révèle l'adjoint au service des Sports du Parisien dans une session de questions-réponses sur le site du média. Autrement dit, le cas Enzo Fernandez suscite un gros désaccord dans les médias français.