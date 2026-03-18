Mercato - PSG : «Ça ne va pas trop le faire dans le vestiaire», l’annonce inquiétante sur Canal+ pour ce transfert ?  

Le prochain mercato n’ouvrira ses portes que dans quelques mois. Il n’empêche que du côté du PSG, on préparerait déjà cette échéance, ayant ainsi coché différents noms pour venir renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été. Une piste a d’ailleurs fait réagir et visiblement, ça pourrait mal se passer dans le vestiaire du PSG.
Au PSG, Luis Enrique peut aujourd’hui compter sur plusieurs solutions à tous les postes. Il n’empêche que l’effectif parisien a encore quelques carences. Celles-ci pourraient alors être résolues à l’occasion du prochain mercato estival. A l’intersaison, ça devrait donc bouger au PSG, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Qui pourrait alors débarquer à Paris ? Pour ce qui est de venir renforcer l’entrejeu, au cours des dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt du club de la capitale pour Enzo Fernandez, le champion du monde argentin aujourd’hui à Chelsea.
Enzo Fernandez au PSG, Nasri s’inquiète
Viendra ? Ne viendra pas ? Pour le moment, Enzo Fernandez est toujours un joueur de Chelsea et l’intérêt du PSG n’est qu’une rumeur apparue à quelques reprises dans la presse. Il n’empêche qu’une potentielle arrivée de l’Argentin fait réagir. Ainsi, sur Canal+, ce mardi, Samir Nasri a fait une annonce inquiétante à propos d’Enzo Fernandez, lâchant : « Enzo Fernandez intéresserait les dirigeants du PSG ? Dans le vestiaire parisien, ça ne va pas trop le faire ».
« Ça gâche un peu le joueur que c’est »
Il faut dire qu’Enzo Fernandez a derrière lui quelques casseroles. On se rappelle notamment de cette vidéo où il chantait avec d’autres joueurs argentins une chanson à caractère raciste à l’encontre des joueurs de l’équipe de France. « C’est un bon joueur. Il a une vraie qualité technique, une vraie qualité de passe. Un peu dans le style, il me rappelle Veron. Mais après le caractère, il est ce qu’il est. Il parle des joueurs français qui ont juste le passeport, les Argentins, beaucoup sont italien d’origine aussi. Ça gâche un peu le joueur que c’est », a ajouté Nasri sur le milieu de terrain de Chelsea.