Mercato - PSG : «Ça ne va pas trop le faire dans le vestiaire», l’annonce inquiétante sur Canal+ pour ce transfert ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le prochain mercato n’ouvrira ses portes que dans quelques mois. Il n’empêche que du côté du PSG, on préparerait déjà cette échéance, ayant ainsi coché différents noms pour venir renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été. Une piste a d’ailleurs fait réagir et visiblement, ça pourrait mal se passer dans le vestiaire du PSG.

Au PSG, Luis Enrique peut aujourd’hui compter sur plusieurs solutions à tous les postes. Il n’empêche que l’effectif parisien a encore quelques carences. Celles-ci pourraient alors être résolues à l’occasion du prochain mercato estival. A l’intersaison, ça devrait donc bouger au PSG, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Qui pourrait alors débarquer à Paris ? Pour ce qui est de venir renforcer l’entrejeu, au cours des dernières semaines, il a notamment été question d’un intérêt du club de la capitale pour Enzo Fernandez, le champion du monde argentin aujourd’hui à Chelsea.

Ce joueur du PSG a «des attitudes nonchalantes» et ça «peut agacer» ! https://t.co/M4MeRlks68 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Enzo Fernandez au PSG, Nasri s’inquiète Viendra ? Ne viendra pas ? Pour le moment, Enzo Fernandez est toujours un joueur de Chelsea et l’intérêt du PSG n’est qu’une rumeur apparue à quelques reprises dans la presse. Il n’empêche qu’une potentielle arrivée de l’Argentin fait réagir. Ainsi, sur Canal+, ce mardi, Samir Nasri a fait une annonce inquiétante à propos d’Enzo Fernandez, lâchant : « Enzo Fernandez intéresserait les dirigeants du PSG ? Dans le vestiaire parisien, ça ne va pas trop le faire ».