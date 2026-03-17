Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye et c’est «une bonne idée»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si tout se passe et qu’il est maintenu à son poste, Habib Beye pourrait voir un nouvel attaquant débarquer à l’OM l’été prochain. Un joueur bien connu en Ligue 1, championnat par lequel il est déjà passé, a été annoncé dans le viseur des Olympiens et un retour en France pourrait être une très bonne idée pour lui.

Après cinq ans passés au LOSC, Jonathan David a pris la direction de la Juventus au terme de son contrat en fin de saison dernière. Avec seulement 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international canadien (73 sélections, 37 buts) vit une première année difficile en Serie A, à tel point qu’un départ est déjà évoqué par la presse italienne.

Mercato - OM : Le prochain gros transfert à Marseille est déjà connu ? https://t.co/3vM16iXuJm — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

L’OM toujours intéressé par David et Zhegrova, la Juventus sur Greenwood En ce sens, Tuttosport indiquait que deux clubs français seraient intéressés à l’idée de le récupérer, l’OL et l’OM. Selon la Gazzetta dello Sport, Edon Zhegrova serait également dans le viseur de Marseille, déjà sur le coup l’été dernier, alors que la Juventus en pincerait pour Mason Greenwood. Souvent en contact par le passé, notamment dans le dossier Timothy Weah dernièrement, l’OM et la Vieille Dame risquent donc de nouveau l’être cet été. En ce qui concerne Jonathan David, Pierre Ménès estime qu'un retour en Ligue 1 serait une bonne chose pour se relancer.