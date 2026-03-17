Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye et c’est «une bonne idée»

Si tout se passe et qu’il est maintenu à son poste, Habib Beye pourrait voir un nouvel attaquant débarquer à l’OM l’été prochain. Un joueur bien connu en Ligue 1, championnat par lequel il est déjà passé, a été annoncé dans le viseur des Olympiens et un retour en France pourrait être une très bonne idée pour lui.
Après cinq ans passés au LOSC, Jonathan David a pris la direction de la Juventus au terme de son contrat en fin de saison dernière. Avec seulement 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international canadien (73 sélections, 37 buts) vit une première année difficile en Serie A, à tel point qu’un départ est déjà évoqué par la presse italienne.
L’OM toujours intéressé par David et Zhegrova, la Juventus sur Greenwood
En ce sens, Tuttosport indiquait que deux clubs français seraient intéressés à l’idée de le récupérer, l’OL et l’OM. Selon la Gazzetta dello Sport, Edon Zhegrova serait également dans le viseur de Marseille, déjà sur le coup l’été dernier, alors que la Juventus en pincerait pour Mason Greenwood. Souvent en contact par le passé, notamment dans le dossier Timothy Weah dernièrement, l’OM et la Vieille Dame risquent donc de nouveau l’être cet été. En ce qui concerne Jonathan David, Pierre Ménès estime qu'un retour en Ligue 1 serait une bonne chose pour se relancer.
« Un retour en Ligue 1 pourrait être une bonne idée »
« Si vous me faites le bonheur de me suivre depuis maintenant quelques années, vous savez que je n’ai jamais été un grand fan de Jonathan David. J’ai toujours trouvé que c’était l’avant-centre idéal pour le LOSC, mais que j’avais de sérieux doutes quant à sa capacité à jouer au niveau au-dessus. La triste saison qu’il fait à la Juventus me conforte dans cet avis. Effectivement, un retour en Ligue 1 pourrait être une bonne idée pour lui et pour le club qui le recrutera », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.