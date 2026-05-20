«Il ouvrait un fumigène et se mettait à marcher comme un Viking» : Roberto De Zerbi, son moment de folie qui a choqué Jonathan Rowe

Roberto De Zerbi semblait être le profil parfait pour entraîner l'OM puisqu'il est un tacticien dont la passion colle à la chaude ferveur de Marseille au Vélodrome. Pendant ses 18 mois passés dans la cité phocéenne, De Zerbi a de temps en temps été excessif dans ses émotions et son management comme l'atteste cet épisode à Rome raconté par Jonathan Rowe.
Le 29 mars 2025, l'Olympique de Marseille s'inclinait à Reims sur le score de 3 buts à 1. Souhaitant rebooster le moral des troupes et inverser la dynamique, Roberto De Zerbi obtenait l'autorisation de son ancienne direction dans la cité phocéenne afin d'emmener toute l'équipe avec lui dans la région de Rome en Italie pour se ressourcer à l'approche du sprint final si important. Opération réussie donc puisque l'OM était parvenu à accrocher la deuxième place de Ligue 1 directement qualificative pour la Ligue des champions.
«Je ne savais même pas que c’était autorisé au football»
En Italie, Roberto De Zerbi et ses joueurs avaient énormément travaillé et dans des conditions spéciales qui avaient eu le don de choquer Jonathan Rowe, ex-ailier de l'OM qui a pris la porte en août dernier suite à une bagarre dans le vestiaire avec Adrien Rabiot. « Je n’avais jamais fait ça avant. Je ne savais même pas que c’était autorisé au football. On allait au milieu de nulle part, dans les bois, dans le froid. On se réveillait à 4 heures du matin. On allait courir ou on marchait dans les bois ».
«Un petit circuit d’entraînement du tronc à la lumière des lampes de poche dans le noir complet»
« Ensuite, on faisait des pompes, un petit circuit d’entraînement du tronc à la lumière des lampes de poche dans le noir complet, puis une autre marche. Puis, on faisait des sprints en côte. Tu sais, les feux d’artifice, les pyrotechniques (ndlr ou fumigènes) ; peu importe comment tu appelles ce que les supporters utilisent dans les stades. Il en ouvrait un et se mettait à marcher comme si on était des Vikings ». a conclu l'attaquant de Bologne au cours d'une interview accordée à The Athletic. Une chose est certaine, Jonathan Rowe en a vu des vertes et des pas mûres avec Roberto De Zerbi pendant sa saison à l'OM.