Real Madrid : Un proche de José Mourinho lance déjà un avertissement à Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Selon toute vraisemblance, José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Un choix fort qui témoigne de la volonté de Florentino Pérez de resserrer la vis autour du vestiaire merengue. Et d'ailleurs, un proche du Special One prévient déjà Kylian Mbappé qui va devoir changer de comportement sous les ordres du Portugais.

Dans les prochains jours, le Real Madrid devrait officialiser la signature de José Mourinho pour remplacer Alvaro Arbeloa. Florentino Pérez va donc rappeler le Special One, 13 ans après son départ, avec l'idée de redresser un vestiaire qui a explosé en plein vol. Et le journaliste portugais Nuno Luz, très proche de l'ancien coach de Chelsea, prévient d'ailleurs Kylian Mbappé qui va devoir changer d'attitude.

Un proche de Mourinho prévient Mbappé « Il doit avoir le pouvoir de choisir les joueurs qui l'accompagneront au combat, si l'on peut dire. Mourinho est quelqu'un qui exige du travail et ce genre d'attitude de la part de Mbappé est inacceptable pour lui. Cette année, nous avons été beaucoup plus proches que d’habitude et Mourinho est très différent de l’époque du Real Madrid. Beaucoup plus calme, il soutient davantage les joueurs et ne provoque plus autant de conflits lors des conférences de presse. Mais il reste Mourinho : quand il a quelque chose à dire, il le dit en face », confie-t-il au micro d'El Larguero, l'émission diffusée sur la radio espagnole La Cadena SER.