Habib Beye n'a jamais changé de métier : «A l'OM, tu avais le debrief de l'After Foot»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps consultant pour Canal+, Habib Beye a finalement débuté une carrière d'entraîneur, d'abord au Red Star, avant de rejoindre le Stade Rennais puis l'OM. Mais Walid Acherchour estime que l'ancien joueur marseillais est toujours beaucoup trop attaché à son rôle de consultant, ce qui se ressent dans ses conférences de presse.

Nommé entraîneur de l'OM en début d'année pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n'aura finalement pas réussi à inverser la tendance puisque le club phocéen a terminé à la cinquième place en Ligue 1. Invité à faire le bilan du passage de l'ancien coach du Red Star à Marseille, le journaliste Walid Acherchour souligne surtout le fait qu'il ne s'est jamais totalement détaché de son rôle de consultant. Un poste qu'il a occupé plusieurs années sur Canal+.

Acherchour pas convaincu par Beye « Pour moi, c'est un mauvais choix d'avoir pris Habib Beye à Marseille, par rapport à ce qui se génère sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu’il faut céder aux réseaux sociaux. Mais De Zerbi, il y a un gros sujet réseaux sociaux là-dessus. Habib Beye, par rapport à son rôle de consultant, à tout ce qui se génère par rapport à tout ce qu'il a fait à Rennes, par rapport à lui aussi qui regarde les réseaux sociaux », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot, avant de poursuivre.