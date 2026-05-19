L'OM accuse Pablo Longoria après son départ : «La situation est grave»

Désormais directeur sportif de River Plate, Pablo Longoria a cédé sa place de président de l'OM à Stéphane Richard, qui entrera officiellement en fonction à partir du 2 juillet. Mais le dirigeant espagnol n'a visiblement pas abandonné que sa place puisqu'en partant, il a également laissé l'OM dans une situation catastrophique sur le plan économique.
La saison est enfin terminée pour l'OM qui n'aura atteint aucun de ses objectifs, tout en traversant une crise majeure au début de l'année. En effet, après une humiliation sur la pelouse du Parc des Princes, qui faisait suite à l'élimination précoce en Ligue des champions, tout a explosé. Roberto De Zerbi est parti, poussant Medhi Benatia à démissionner... avant d'être retenu par Frank McCourt jusqu'à la fin de la saison. En parallèle, Pablo Longoria a également quitté ses fonctions de président. Et son remplaçant est déjà connu puisqu'il s'agira de Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet, mettant ainsi fin à l'intérim d'Alban Juster.
«La situation financière est grave, très alarmante»
Mais la question est désormais de savoir dans quel état le nouveau président marseillais va retrouver le club. Selon une source à l'OM, citée par Nice-Matin, cela risque d'être une catastrophe. « La situation financière dont va hériter Stéphane Richard est grave, très alarmante et Longoria en est responsable », explique cette source dans les colonnes du quotidien avant de préciser que le nouveau patron de l'OM est probablement l'homme de la situation : « Stéphane Richard a montré qu'il était un manager capable de gérer ce genre de réalité économique. Il va amener de la rationalité et il était temps ».
«Longoria en est responsable»
Par cette accusation, c'est la gestion globale de Pablo Longoria qui est critiquée, que ce soit au sujet du recrutement ou des salaires. Et si l'OM a sauvé les meubles en assurant sa présence pour la Ligue Europa, l'absence de qualification pour la Ligue des champions ne va pas arranger les choses. C'est donc dans ce contexte que Stéphane Richard va arriver à l'OM. Mais un proche du futur président marseillais se montre rassurant assurant qu'il « prend ses marques de façon très active ». La tâche s'annonce toutefois immense.