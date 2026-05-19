L'OM accuse Pablo Longoria après son départ : «La situation est grave»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais directeur sportif de River Plate, Pablo Longoria a cédé sa place de président de l'OM à Stéphane Richard, qui entrera officiellement en fonction à partir du 2 juillet. Mais le dirigeant espagnol n'a visiblement pas abandonné que sa place puisqu'en partant, il a également laissé l'OM dans une situation catastrophique sur le plan économique.

La saison est enfin terminée pour l'OM qui n'aura atteint aucun de ses objectifs, tout en traversant une crise majeure au début de l'année. En effet, après une humiliation sur la pelouse du Parc des Princes, qui faisait suite à l'élimination précoce en Ligue des champions, tout a explosé. Roberto De Zerbi est parti, poussant Medhi Benatia à démissionner... avant d'être retenu par Frank McCourt jusqu'à la fin de la saison. En parallèle, Pablo Longoria a également quitté ses fonctions de président. Et son remplaçant est déjà connu puisqu'il s'agira de Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet, mettant ainsi fin à l'intérim d'Alban Juster.

«La situation financière est grave, très alarmante» Mais la question est désormais de savoir dans quel état le nouveau président marseillais va retrouver le club. Selon une source à l'OM, citée par Nice-Matin, cela risque d'être une catastrophe. « La situation financière dont va hériter Stéphane Richard est grave, très alarmante et Longoria en est responsable », explique cette source dans les colonnes du quotidien avant de préciser que le nouveau patron de l'OM est probablement l'homme de la situation : « Stéphane Richard a montré qu'il était un manager capable de gérer ce genre de réalité économique. Il va amener de la rationalité et il était temps ».