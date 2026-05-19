OM - Départ de Roberto De Zerbi : Medhi Benatia promet des révélations !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début d'années catastrophiques, Roberto De Zerbi avait décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur de l'OM. Un départ qui aurait également du s'accompagner de celui de Medhi Benatia, dont la démission avait toutefois été refusée par Frank McCourt. Mais le désormais ex-directeur du football de l'OM promet qu'il expliquera tout.

Après une première partie de saison encourageante, l'OM a tout perdu au mois de janvier. D'abord battu par le PSG dans le Trophée des champions, le club phocéen a surtout subi une humiliation à Bruges (0-3) synonyme d'élimination dès la phase de groupe de la Ligue des champions. En Ligue 1, ce n'était pas beaucoup mieux puisque les Marseillais ont été lourdement battus au Parc des Princes (0-5). Une situation qui avait poussé Roberto De Zerbi à quitter l'OM et Medhi Benatia à poser sa démission, refusée par Frank McCourt. Mais alors que l'ancien joueur du Bayern Munich a finalement quitté ses fonctions de directeur du football, comme convenu à la fin de la saison, il promet qu'il va prendre le temps de se reposer avant de raconter les coulisses du départ de Roberto De Zerbi.

Benatia va avoir des choses à dire « Beaucoup de choses n’ont pas été dites. Roberto est parti alors qu’il était très attaché à l’OM ; je sais ce qu’il ressentait quand il rentrait dans ce stade. J’ai mangé chez lui à Aix, dix ou quinze jours avant que ça tourne mal. S’il n’a pas pris le temps de s’exprimer, c’est qu’il en a gros sur la patate. Je le comprends, ça n’a pas été facile. Quand il s’en va, je dois partir avec lui. Il a fait des sacrifices pour venir, il est beaucoup venu pour moi et pour l’image qu’il avait de l’OM. Je devais suivre, c’était logique », lance l’ex-directeur du football de l’OM en zone mixte avant de poursuivre.